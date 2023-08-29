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Власти Ишимбая прокомментировали инцидент на концерте в честь юбилея города

«Пресекли»: полиция напугала горожан на сцене во время выступления певцов в Башкирии

29 августа 2023, 10:58
Фото: 1MI

Власти Ишимбая прокомментировали инцидент на концерте в честь юбилея города

В мэрии Ишимбая прокомментировали появление полиции на концерте в честь юбилея города

В администрации Ишимбая прокомментировали ситуацию, сложившуюся на праздновании юбилея города несколько дней назад.

Напомним, на гала-концерте в Ишимбае случился инцидент. Во время исполнения песни на сцену внезапно вышла одна из горожанок и начала танцевать и обниматься с артистами. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и вывели ее со сцены. Но буквально через несколько секунд на сцену подошла другая жительница Ишимбая, которую также попросили не мешать артистам и покинуть сцену.

— Женщин полиция не забирала, нарушение пресекли и их отпустили, — заявили в мэрии города.

#Общество#Полиция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Концерт#Виалина Ахсанова#Задержания
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