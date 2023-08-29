«Пресекли»: полиция напугала горожан на сцене во время выступления певцов в Башкирии

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В администрации Ишимбая прокомментировали ситуацию, сложившуюся на праздновании юбилея города несколько дней назад.
Напомним, на гала-концерте в Ишимбае случился инцидент. Во время исполнения песни на сцену внезапно вышла одна из горожанок и начала танцевать и обниматься с артистами. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и вывели ее со сцены. Но буквально через несколько секунд на сцену подошла другая жительница Ишимбая, которую также попросили не мешать артистам и покинуть сцену.
— Женщин полиция не забирала, нарушение пресекли и их отпустили, — заявили в мэрии города.