«Пресекли»: полиция напугала горожан на сцене во время выступления певцов в Башкирии

Напомним, на гала-концерте в Ишимбае случился инцидент. Во время исполнения песни на сцену внезапно вышла одна из горожанок и начала танцевать и обниматься с артистами. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и вывели ее со сцены. Но буквально через несколько секунд на сцену подошла другая жительница Ишимбая, которую также попросили не мешать артистам и покинуть сцену.