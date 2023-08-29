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Пострадавшие машины, первый снег и долгожданное открытие «Золотого Яблока»

Пострадавшие машины, первый снег и долгожданное открытие «Золотого Яблока»

29 августа 2023, 17:37
Фото: mkset.ru
Главные события Уфы и Башкирии 23 августа по версии Mkset.

Пять самолётов, направлявшихся в аэропорт Уфы, были перенаправлены в другие города. Виной тому стало ухудшение погоды. Ранее стало также известно о том, что многие рейсы задержали из-за густого тумана.

Семья из Башкирии погибла в Египте. Женщина с тремя детьми прилетела навестить мужа, что обернулось трагедией для всей семьи — мама и старший ребёнок утонули в море во время купания на диком пляже.

Жители села Ташбулатово в Башкирии записали видеообращение, в котором попросили Бастрыкина спасти озеро Карабалыкты, территория которого, по словам самих местных жителей, была незаконно передана во владение предпринимателю Ильгизу Мусину, который якобы оградил для местных жителей доступ не только к самому водоёму, но и к пастбищу.

В Башкирии выпал первый снег. Природное явление на камеру своего телефона запечатлел один из очевидцев, совершающий подъём на гору Иремель.

В Уфе из-за неблагоприятных погодных условий пострадали несколько автомобилей в Октябрьском, Советском и Калининском районах. Сильный ветер вырвал из земли деревья, которые свалились на припаркованные машины. Помимо этого, на одной из улиц упал фонарный столб.

Жителям Уфы стала известна точная дата открытия «Золотого Яблока» в ТРЦ «Планета». Уже завтра магазин откроет свои двери перед покупателями. Разве что, работать он будет пока в техническом режиме.

#Происшествия#Башкирия#Уфа#Погода#Снег#Авиация#Трагедия#Анна Савельева#Гора Иремель#Ташбулатово#Золотое Яблоко#ТРЦ Планета#Озеро Карабалыкты
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