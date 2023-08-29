Пострадавшие машины, первый снег и долгожданное открытие «Золотого Яблока»

Жители села Ташбулатово в Башкирии записали видеообращение, в котором попросили Бастрыкина спасти озеро Карабалыкты, территория которого, по словам самих местных жителей, была незаконно передана во владение предпринимателю Ильгизу Мусину, который якобы оградил для местных жителей доступ не только к самому водоёму, но и к пастбищу.