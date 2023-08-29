Обзор лучших детских садов в разных районах Уфы

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В центральной части Уфы свыше двух десятков муниципальных дошкольных учреждений. Большинство из них еще советской постройки, но есть и новые ДОУ, оборудованные по современным стандартам.
По отзывам родителей — один из лучших муниципальных ДОУ Уфы в 2023 году: современные образовательные программы, доброжелательные воспитатели, личностный подход к каждому малышу, детский бассейн, подготовка к школе. Есть официальный сайт организации и соцсети.
Адрес учреждения: ул. Комсомольской, 31/2.
Один из новых современных детских садов Советского района Уфы, построенный в 2020 году. Согласно официальному сайту, в ДОУ функционируют логопедические группы, комнаты шахматной грамотности, башкирского языка, юного эколога, коррекционных занятий, автодром. Родители отмечают хорошую оснащенность площадок и групп, заботливость и внимательность воспитателей.
Адрес учреждения: Железняцкая ул., 35.
Дошкольное учреждение работает по вальдорфской системе, совмещая в себе детсад и начальную школу. Здесь большой выбор детских развивающих программ, домашнее питание, индивидуальный подход к каждому малышу. Знания преподаются детям в ненавязчивой игровой форме, есть логопед и психолог. Условия приема и программы обучения есть на официальном сайте.
Адрес учреждения: бул. Ибрагимова, 41.
Жители активно застраиваемого Октябрьского района часто жалуются на нехватку мест в муниципальных ДОУ. Но в последние годы было построено несколько новых частных дошкольных учреждений, открываются дополнительные места в муниципальных детских садах.
В ДОУ работает 13 групп: 4 группы раннего возраста, по 2 группы младшего и среднего возраста, 4 группы старшего возраста и 1 группа для малышей с интеллектуальными нарушениями. Согласно официальному сайту, основные направления организации — развитие художественно-эстетических, физических способностей дошколят, STEAM-компетенций, коррекционная помощь детям с особыми образовательными потребностями. Родители отмечают теплое и внимательное отношение к детям, хорошую подготовку к школе, ухоженную территорию и чистые группы.
Адрес учреждения: ул. 50 лет СССР, 42/2.
Входит в рейтинг лучших дошкольных учреждений в Октябрьском районе Уфы 2023 года по отзывам родителей. Отмечается профессиональная работа воспитателей, психолога, логопеда, сильная подготовка к школе. Территория ДОУ расположена в хвойной роще, группы отремонтированы, площадки для прогулок большие, ухоженные. Официальный сайт ufads113.edu-rb.ru.
Адрес учреждения: проспект Октября, д. 108/1.
На территории Орджоникидзевского района есть несколько ДОУ компенсирующего типа, муниципальные и частные детские дошкольные организации.
Один из новых ДОУ в Уфе с современными площадками, просторными группами, с гимнастическим залом и бассейном, новым мультимедийным оборудованием. На официальном сайте представлены материалы об организации образовательного процесса — все занятия проходят в инновационной познавательно-игровой форме.
Адрес учреждения: ул. Мира, 4/1.
Родители отзываются о д/c № 162 как об одном из лучших в Уфе дошкольных учреждений компенсирующего типа в 2023 году. Здесь занимаются с малышами с амблиопией, недоразвитием речи, косоглазием, задержкой психического развития. Отмечается профессиональная работа педагогического коллектива, позитивные результаты в развитии и знаниях у малышей, посещающих ДОУ. Подробности о детских обучающих и развивающих программах — на официальном сайте.
Адрес учреждения: ул. Победы, 31/1.
В последние годы Ленинский район стремительно застраивается новыми многоэтажками. В связи с этим в районе ощущается острая нехватка мест в детских садах. Родители часто жалуются на переполненность групп и большие очереди на путевку.
Одно из самых больших ДОУ в Уфе снискало положительные отзывы от жителей района — благоустроенная территория, интересные мероприятия для малышей, разнообразное детское меню, приветливый и отзывчивый персонал. Условия поступления ребенка и достижения учреждения представлены на официальном сайте.
Адрес учреждения: ул. Жуковского, 28.
Кировский район считается самым современным и быстроразвивающимся районом Уфы. Здесь много различных ДОУ со специализированными программами обучения, есть частные центры развития ребенка.
Свою популярность д/с № 50 получил благодаря особому подходу к творческому развитию малышей. В ДОУ много кружков и допзанятий, проводятся творческие утренники и выставки, есть хорошая подготовка к школе. Официальный сайт madou-50.edu-rb.ru.
Адрес учреждения: ул. Степана Кувыкина, 3/1.
Среди родителей Кировского района считается лучшим развивающим детским центром Уфы для малышей от 6 месяцев до 14 лет. На официальном сайте подробно представлены уникальные развивающие программы, в том числе китайский и английский язык, развитие мелкой моторики, музыкальные и спортивные секции, курс по чтению.
Адрес учреждения: микрорайон Южный, ул. Загира Исмагилова, 7.
Многие ДОУ Калининского района признаны лучшими среди родителей Уфы в 2023 году. В рейтинге популярности как детские сады с общеобразовательными программами, так и частные детские дошкольные учреждения с современными подходами к развитию и воспитанию малышей.
ДОУ хвалят за доброжелательный и внимательный педагогический коллектив: к каждому ребенку применяется индивидуальный подход, малыши с удовольствием посещают садик. На официальном сайте есть консультационный отдел для родителей — отмечается, что руководство учреждения и семьи активно контактируют.
Адрес учреждения: ул. Интернациональной, 97.
Муниципальное ДОУ на улице Г. Мушникова, 21А, признано лучшим за широкий выбор образовательных программ. В списке обучающих направлений развития на официальном сайте — лепка, музыка, рисование, театральная студия. Родители отмечают, что в детсаду часто проводятся различные утренники, концерты, праздничные и познавательные мероприятия. Из дополнительных достоинств — удобное месторасположение, чистая территория, современные группы, отличное питание.
Адрес учреждения: ул. Георгия Мушникова, 21А.
Дёмский район Уфы активно расширяется и развивается. Поэтому за последние годы здесь появилось несколько новых детсадов, в том числе полилингвальный д/c № 202 в микрорайоне Яркий.
По рейтингу родителей 2023 года ДОУ входит в тройку лучших дошкольных образовательных организаций Уфы. Муниципальный д/c хвалят за квалифицированный педсостав, широкий выбор образовательных программ. На официальном сайте указано, что в учреждении есть хороший бассейн, танцевальная и художественная секция, кружок английского языка, логопедическая группа.
Адрес учреждения: ул. Левитана, 22/3.
Новый д/с открыли в Уфе всего два года назад. Современные корпуса, площадка из мягкого асфальта, новые игрушки и оборудование, изостудия, просторные игровые группы, научная цифровая лаборатория, спортивный зал, музыкальная комната. На официальном сайте можно получить подробную информацию об обучающей программе и дополнительных занятиях.
Адрес учреждения: Грозненская ул., 73/1.
Несмотря на то, что за последние годы в Уфе появилось несколько новых муниципальных детских садов, мест в государственных ДОУ уфимцам не хватает. Становиться в очередь на путевку нужно уже буквально с рождения малыша.
Список муниципальных дошкольных учреждений представлен на официальном сайте Управления образования Уфы. Частные же детские учреждения дошкольного образования можно поискать по отзывам родителей.
Все дошкольные организации Уфы можно условно разделить на три основные группы:
Одним из главных факторов выбора д/c является профессиональный и доброжелательный педагогический состав. На официальном сайте ДОУ можно найти информацию о воспитателях и директоре. Но лучше узнавать о воспитателях непосредственно у родителей, чьи малыши уже посещают тот или иной детский сад.
Второй важный фактор — наличие дополнительных программ. Муниципальные ДОУ обычно предлагают базовый набор программ, и более расширенную программу обучения можно встретить в частных детских обучающих организациях. Но в Уфе есть несколько государственных центров развития ребенка с широким выбором обучающих направлений. Эту информацию можно уточнить на официальных сайтах д/c.