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Обзор лучших детских садов в разных районах Уфы

Обзор лучших детских садов в разных районах Уфы

29 августа 2023, 08:21
Фото: 1MI
Обзор лучших детских садов в разных районах Уфы
В Уфе более двух сотен дошкольных образовательных учреждений с разными программами обучения. В нашем обзоре — лучшие в Уфе детские сады с официальными сайтами и отзывами родителей на 2023 год.

Лучшие детские сады в Советском районе

В центральной части Уфы свыше двух десятков муниципальных дошкольных учреждений. Большинство из них еще советской постройки, но есть и новые ДОУ, оборудованные по современным стандартам.

Детский сад № 300

По отзывам родителей — один из лучших муниципальных ДОУ Уфы в 2023 году: современные образовательные программы, доброжелательные воспитатели, личностный подход к каждому малышу, детский бассейн, подготовка к школе. Есть официальный сайт организации и соцсети.

Адрес учреждения: ул. Комсомольской, 31/2.

Детский сад № 300 в Советском районе УфыДетский сад № 300 в Советском районе Уфы
Детский сад № 300 в Советском районе УфыДетский сад № 300 в Советском районе Уфы
Детский сад № 300 в Советском районе УфыДетский сад № 300 в Советском районе Уфы
Детский сад № 300 в Советском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Детский сад № 127

Один из новых современных детских садов Советского района Уфы, построенный в 2020 году. Согласно официальному сайту, в ДОУ функционируют логопедические группы, комнаты шахматной грамотности, башкирского языка, юного эколога, коррекционных занятий, автодром. Родители отмечают хорошую оснащенность площадок и групп, заботливость и внимательность воспитателей.

Адрес учреждения: Железняцкая ул., 35.

Детский сад № 127 в Советском районе УфыДетский сад № 127 в Советском районе Уфы
Детский сад № 127 в Советском районе УфыДетский сад № 127 в Советском районе Уфы
Детский сад № 127 в Советском районе УфыДетский сад № 127 в Советском районе Уфы
Детский сад № 127 в Советском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Частный детский сад «Я — гений»

Дошкольное учреждение работает по вальдорфской системе, совмещая в себе детсад и начальную школу. Здесь большой выбор детских развивающих программ, домашнее питание, индивидуальный подход к каждому малышу. Знания преподаются детям в ненавязчивой игровой форме, есть логопед и психолог. Условия приема и программы обучения есть на официальном сайте.

Адрес учреждения: бул. Ибрагимова, 41.

Частный детский сад «Я — гений» в Советском районе УфыЧастный детский сад «Я — гений» в Советском районе Уфы
Частный детский сад «Я — гений» в Советском районе УфыЧастный детский сад «Я — гений» в Советском районе Уфы
Частный детский сад «Я — гений» в Советском районе УфыЧастный детский сад «Я — гений» в Советском районе Уфы
Частный детский сад «Я — гений» в Советском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Октябрьском районе

Жители активно застраиваемого Октябрьского района часто жалуются на нехватку мест в муниципальных ДОУ. Но в последние годы было построено несколько новых частных дошкольных учреждений, открываются дополнительные места в муниципальных детских садах.

Детский сад № 157

В ДОУ работает 13 групп: 4 группы раннего возраста, по 2 группы младшего и среднего возраста, 4 группы старшего возраста и 1 группа для малышей с интеллектуальными нарушениями. Согласно официальному сайту, основные направления организации — развитие художественно-эстетических, физических способностей дошколят, STEAM-компетенций, коррекционная помощь детям с особыми образовательными потребностями. Родители отмечают теплое и внимательное отношение к детям, хорошую подготовку к школе, ухоженную территорию и чистые группы.

Адрес учреждения: ул. 50 лет СССР, 42/2.

Детский сад № 157 в Октябрьском районе УфыДетский сад № 157 в Октябрьском районе Уфы

Детский сад № 113

Входит в рейтинг лучших дошкольных учреждений в Октябрьском районе Уфы 2023 года по отзывам родителей. Отмечается профессиональная работа воспитателей, психолога, логопеда, сильная подготовка к школе. Территория ДОУ расположена в хвойной роще, группы отремонтированы, площадки для прогулок большие, ухоженные. Официальный сайт ufads113.edu-rb.ru.

Адрес учреждения: проспект Октября, д. 108/1.

Детский сад № 113 в Октябрьском районе УфыДетский сад № 113 в Октябрьском районе Уфы
Детский сад № 113 в Октябрьском районе УфыДетский сад № 113 в Октябрьском районе Уфы
Детский сад № 113 в Октябрьском районе УфыДетский сад № 113 в Октябрьском районе Уфы
Детский сад № 113 в Октябрьском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Орджоникидзевском районе

На территории Орджоникидзевского района есть несколько ДОУ компенсирующего типа, муниципальные и частные детские дошкольные организации.

Детский сад № 48

Один из новых ДОУ в Уфе с современными площадками, просторными группами, с гимнастическим залом и бассейном, новым мультимедийным оборудованием. На официальном сайте представлены материалы об организации образовательного процесса — все занятия проходят в инновационной познавательно-игровой форме.

Адрес учреждения: ул. Мира, 4/1.

Детский сад № 48 в Орджоникидзевском районе УфыДетский сад № 48 в Орджоникидзевском районе Уфы
Детский сад № 48 в Орджоникидзевском районе УфыДетский сад № 48 в Орджоникидзевском районе Уфы
Детский сад № 48 в Орджоникидзевском районе УфыДетский сад № 48 в Орджоникидзевском районе Уфы
Детский сад № 48 в Орджоникидзевском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Детский сад № 162

Родители отзываются о д/c № 162 как об одном из лучших в Уфе дошкольных учреждений компенсирующего типа в 2023 году. Здесь занимаются с малышами с амблиопией, недоразвитием речи, косоглазием, задержкой психического развития. Отмечается профессиональная работа педагогического коллектива, позитивные результаты в развитии и знаниях у малышей, посещающих ДОУ. Подробности о детских обучающих и развивающих программах — на официальном сайте.

Адрес учреждения: ул. Победы, 31/1.

Детский сад № 162 в Орджоникидзевском районе УфыДетский сад № 162 в Орджоникидзевском районе Уфы
Детский сад № 162 в Орджоникидзевском районе УфыДетский сад № 162 в Орджоникидзевском районе Уфы
Детский сад № 162 в Орджоникидзевском районе УфыДетский сад № 162 в Орджоникидзевском районе Уфы
Детский сад № 162 в Орджоникидзевском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Ленинском районе

В последние годы Ленинский район стремительно застраивается новыми многоэтажками. В связи с этим в районе ощущается острая нехватка мест в детских садах. Родители часто жалуются на переполненность групп и большие очереди на путевку.

Детский сад № 284

Одно из самых больших ДОУ в Уфе снискало положительные отзывы от жителей района — благоустроенная территория, интересные мероприятия для малышей, разнообразное детское меню, приветливый и отзывчивый персонал. Условия поступления ребенка и достижения учреждения представлены на официальном сайте.

Адрес учреждения: ул. Жуковского, 28.

Детский сад № 284 в Ленинском районе УфыДетский сад № 284 в Ленинском районе Уфы
Детский сад № 284 в Ленинском районе УфыДетский сад № 284 в Ленинском районе Уфы
Детский сад № 284 в Ленинском районе УфыДетский сад № 284 в Ленинском районе Уфы
Детский сад № 284 в Ленинском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Кировском районе

Кировский район считается самым современным и быстроразвивающимся районом Уфы. Здесь много различных ДОУ со специализированными программами обучения, есть частные центры развития ребенка.

Детский сад № 50

Свою популярность д/с № 50 получил благодаря особому подходу к творческому развитию малышей. В ДОУ много кружков и допзанятий, проводятся творческие утренники и выставки, есть хорошая подготовка к школе. Официальный сайт madou-50.edu-rb.ru.

Адрес учреждения: ул. Степана Кувыкина, 3/1.

Детский сад № 50 в Кировском районе УфыДетский сад № 50 в Кировском районе Уфы
Детский сад № 50 в Кировском районе УфыДетский сад № 50 в Кировском районе Уфы
Детский сад № 50 в Кировском районе УфыДетский сад № 50 в Кировском районе Уфы
Детский сад № 50 в Кировском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Частный мини-сад ABC-Kids

Среди родителей Кировского района считается лучшим развивающим детским центром Уфы для малышей от 6 месяцев до 14 лет. На официальном сайте подробно представлены уникальные развивающие программы, в том числе китайский и английский язык, развитие мелкой моторики, музыкальные и спортивные секции, курс по чтению.

Частный мини-сад ABC-Kids в Кировском районе УфыЧастный мини-сад ABC-Kids в Кировском районе Уфы
Частный мини-сад ABC-Kids в Кировском районе УфыЧастный мини-сад ABC-Kids в Кировском районе Уфы
Частный мини-сад ABC-Kids в Кировском районе УфыЧастный мини-сад ABC-Kids в Кировском районе Уфы
Частный мини-сад ABC-Kids в Кировском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Калининском районе

Многие ДОУ Калининского района признаны лучшими среди родителей Уфы в 2023 году. В рейтинге популярности как детские сады с общеобразовательными программами, так и частные детские дошкольные учреждения с современными подходами к развитию и воспитанию малышей.

Детский сад № 174

ДОУ хвалят за доброжелательный и внимательный педагогический коллектив: к каждому ребенку применяется индивидуальный подход, малыши с удовольствием посещают садик. На официальном сайте есть консультационный отдел для родителей — отмечается, что руководство учреждения и семьи активно контактируют.

Адрес учреждения: ул. Интернациональной, 97.

Детский сад № 174 в Калининском районе УфыДетский сад № 174 в Калининском районе Уфы
Детский сад № 174 в Калининском районе УфыДетский сад № 174 в Калининском районе Уфы
Детский сад № 174 в Калининском районе УфыДетский сад № 174 в Калининском районе Уфы
Детский сад № 174 в Калининском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Детский сад № 106

Муниципальное ДОУ на улице Г. Мушникова, 21А, признано лучшим за широкий выбор образовательных программ. В списке обучающих направлений развития на официальном сайте — лепка, музыка, рисование, театральная студия. Родители отмечают, что в детсаду часто проводятся различные утренники, концерты, праздничные и познавательные мероприятия. Из дополнительных достоинств — удобное месторасположение, чистая территория, современные группы, отличное питание.

Адрес учреждения: ул. Георгия Мушникова, 21А.

Детский сад № 106 в Калининском районе УфыДетский сад № 106 в Калининском районе Уфы
Детский сад № 106 в Калининском районе УфыДетский сад № 106 в Калининском районе Уфы
Детский сад № 106 в Калининском районе УфыДетский сад № 106 в Калининском районе Уфы
Детский сад № 106 в Калининском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Дёмском районе

Дёмский район Уфы активно расширяется и развивается. Поэтому за последние годы здесь появилось несколько новых детсадов, в том числе полилингвальный д/c № 202 в микрорайоне Яркий.

Детский сад № 116 «Теремок»

По рейтингу родителей 2023 года ДОУ входит в тройку лучших дошкольных образовательных организаций Уфы. Муниципальный д/c хвалят за квалифицированный педсостав, широкий выбор образовательных программ. На официальном сайте указано, что в учреждении есть хороший бассейн, танцевальная и художественная секция, кружок английского языка, логопедическая группа.

Адрес учреждения: ул. Левитана, 22/3.

Детский сад № 116 «Теремок» в Дёмском районе УфыДетский сад № 116 «Теремок» в Дёмском районе Уфы
Детский сад № 116 «Теремок» в Дёмском районе УфыДетский сад № 116 «Теремок» в Дёмском районе Уфы
Детский сад № 116 «Теремок» в Дёмском районе УфыДетский сад № 116 «Теремок» в Дёмском районе Уфы
Детский сад № 116 «Теремок» в Дёмском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Детский сад № 252 «Умка»

Новый д/с открыли в Уфе всего два года назад. Современные корпуса, площадка из мягкого асфальта, новые игрушки и оборудование, изостудия, просторные игровые группы, научная цифровая лаборатория, спортивный зал, музыкальная комната. На официальном сайте можно получить подробную информацию об обучающей программе и дополнительных занятиях.

Адрес учреждения: Грозненская ул., 73/1.

Детский сад № 252 «Умка» в Дёмском районе УфыДетский сад № 252 «Умка» в Дёмском районе Уфы
Детский сад № 252 «Умка» в Дёмском районе УфыДетский сад № 252 «Умка» в Дёмском районе Уфы
Детский сад № 252 «Умка» в Дёмском районе УфыДетский сад № 252 «Умка» в Дёмском районе Уфы
Детский сад № 252 «Умка» в Дёмском районе Уфы
Фото: yandex.ru

Как выбрать детский сад в Уфе: критерии выбора, отзывы

Несмотря на то, что за последние годы в Уфе появилось несколько новых муниципальных детских садов, мест в государственных ДОУ уфимцам не хватает. Становиться в очередь на путевку нужно уже буквально с рождения малыша.

Список муниципальных дошкольных учреждений представлен на официальном сайте Управления образования Уфы. Частные же детские учреждения дошкольного образования можно поискать по отзывам родителей.

Все дошкольные организации Уфы можно условно разделить на три основные группы:

  1. Общеобразовательные. Основным направлением деятельности являются развитие и обучение малышей по общеобразовательным программам, подготовка к школе. Здесь родителям нужно обращать внимание на наличие доппрограмм обучения, преподавательский состав, оснащение групп и площадок для игр.
  2. Вальдорфские. Это система «мягкого» обучения малышей с учетом их особенностей. По такой системе в Уфе работает несколько дошкольных учреждений — например, «Педагогика сердца», MaturKids, Little Step.
  3. Компенсирующие (или коррекционные). Предназначены для детей с проблемами со здоровьем. Например, в Уфе есть д/c № 6 для детей с нарушением слуха, д/c № 42 для малышей с задержкой психического развития, д/c № 238 для детей с туберкулезной интоксикацией.

Одним из главных факторов выбора д/c является профессиональный и доброжелательный педагогический состав. На официальном сайте ДОУ можно найти информацию о воспитателях и директоре. Но лучше узнавать о воспитателях непосредственно у родителей, чьи малыши уже посещают тот или иной детский сад.

Второй важный фактор — наличие дополнительных программ. Муниципальные ДОУ обычно предлагают базовый набор программ, и более расширенную программу обучения можно встретить в частных детских обучающих организациях. Но в Уфе есть несколько государственных центров развития ребенка с широким выбором обучающих направлений. Эту информацию можно уточнить на официальных сайтах д/c.

#Уфа#Детский сад#Детсад
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