Обзор лучших детских садов в разных районах Уфы

Родители отзываются о д/c № 162 как об одном из лучших в Уфе дошкольных учреждений компенсирующего типа в 2023 году. Здесь занимаются с малышами с амблиопией, недоразвитием речи, косоглазием, задержкой психического развития. Отмечается профессиональная работа педагогического коллектива, позитивные результаты в развитии и знаниях у малышей, посещающих ДОУ. Подробности о детских обучающих и развивающих программах — на официальном сайте.