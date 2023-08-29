На фестивале «Есть Фест» в Уфе установили новый рекорд!

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Провайдер организовал 15 Wi-Fi-зон со скоростным интернетом и установил по периметру площади перед спортивным комплексом «Уфа-Арена» систему видеонаблюдения. На входных группах были размещены камеры с сервисом видеаналитики, чтобы подсчитать точное число гостей.
На территории «Есть Феста» провайдер установил интерактивный шатер видеосервиса Wink. Гости делали снимки в фотобудке, снимали ролики с помощью видеоспиннера, участвовали в мастер-классах, выигрывали призы, в том числе умные колонки с голосовым помощником Марусей.
Специальным гостем фестиваля стал шеф-повар телеканала «Еда» Владимир Павлов. В фирменном шатре Wink он проел мастер-класс. Руководители сегментов B2C и B2B Сергей Чирков и Юлия Аксенова приготовили блюда для гастроужина. Прямая трансляция гастрономического шоу велась в соцсетях при содействии «Ростелекома».
Сергей Нищев, генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане:
«“Ростелеком» ежегодно поддерживает «Есть Фест». Сотрудники компании традиционно обеспечивают гостей и участников скоростным интернетом. Интерес уфимцев и гостей города к гастрономической культуре растет. Это подтверждает и сервис видеоаналитики, зафиксировавший свыше 133 тысяч посетителей, что на 20% больше, чем в предыдущем году!»
Сергей Белкин, организатор фестиваля «Есть Фест»:
«Мы провели самый масштабный гастрономический фестиваль не только Поволжья, но и России: в нем приняли участие 101 ресторан, 27 партнеров и 12 фермерских хозяйств. К тому же мы установили новый рекорд по количеству гостей. В этом году мы увидели большой интерес со стороны посетителей фестиваля к местным производителям. Планируем и в дальнейшем развивать это направление, для этого в следующем году обязательно расширим улицу фермеров, чтобы хватило места всем желающим. До встречи на V, юилейном, фестивале городских ресторанов „Есть Фест“ в 2024 году!»
Хедлайнерами фестиваля в этом году стали Линда, «Отпетые мошенники» и ВИА «Волга-Волга». Завершился гастрономический праздник салютом.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.