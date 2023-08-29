«Давайте завтра»: мэр Уфы сделал неожиданное заявление при подчиненных

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Как сказала сам мэр города, он готов пожертвовать частью костного мозга для нуждающихся с онкологическими заболеваниями.
Значит, если в России найдётся пациент с таким же генетическим типом, ему будет пересажена часть органа Мавлиева. Такая процедура способа помочь остановить прогрессирование рака, лейкоза, лимфомы и других наследственных заболеваний.
В прямом эфире мэр распорядился уже завтра взять у него материал для типирования, поскольку нуждающийся может обнаружиться в любой момент.
На территории России есть единый регистр доноров имени Васи Перевощикова, однако сейчас там состоит относительно небольшое количество людей, вследствие чего желающих пожертвовать своим костным мозгом во благо больных приходится искать за пределами страны, а это обходится в огромные суммы, которые не все готовы потянуть.