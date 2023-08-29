«Давайте завтра»: мэр Уфы сделал неожиданное заявление при подчиненных

На территории России есть единый регистр доноров имени Васи Перевощикова, однако сейчас там состоит относительно небольшое количество людей, вследствие чего желающих пожертвовать своим костным мозгом во благо больных приходится искать за пределами страны, а это обходится в огромные суммы, которые не все готовы потянуть.