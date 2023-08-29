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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Бабье лето близко: названа дата окончания затяжных дождей в Уфе

Бабье лето близко: названа дата окончания затяжных дождей в Уфе

29 августа 2023, 05:26
Фото: 1MI
Рассказываем, когда тепло сменит дожди и пасмурно погоду.

Последние дни лета в Уфе были омрачены по-настоящему осенней погодой. Однако, согласно прогнозу синоптиков Гисметео, череда дождей сменится теплом.

Так, сегодня, 29 августа, синоптики обещают небольшой дождь и +16 градусов за окном. Такие погодные условия сохранятся до конца августа.

С наступлением сентября температура воздуха начнётся повышаться. В частности, 1 и 2 числа столбик термометра поднимется до +18 и +19 градусов, однако облачность сохранится. Уже 3 сентября синоптики прогнозируют ясную погоду, а температура воздуха поднимется до +21 градуса. Однако надолго тепло не сохранится и уже на следующей неделе прогнозируются дожди и грозы.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Погода на лето
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