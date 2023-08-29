Бабье лето близко: названа дата окончания затяжных дождей в Уфе

С наступлением сентября температура воздуха начнётся повышаться. В частности, 1 и 2 числа столбик термометра поднимется до +18 и +19 градусов, однако облачность сохранится. Уже 3 сентября синоптики прогнозируют ясную погоду, а температура воздуха поднимется до +21 градуса. Однако надолго тепло не сохранится и уже на следующей неделе прогнозируются дожди и грозы.