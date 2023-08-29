Бабье лето близко: названа дата окончания затяжных дождей в Уфе

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Последние дни лета в Уфе были омрачены по-настоящему осенней погодой. Однако, согласно прогнозу синоптиков Гисметео, череда дождей сменится теплом.
Так, сегодня, 29 августа, синоптики обещают небольшой дождь и +16 градусов за окном. Такие погодные условия сохранятся до конца августа.
С наступлением сентября температура воздуха начнётся повышаться. В частности, 1 и 2 числа столбик термометра поднимется до +18 и +19 градусов, однако облачность сохранится. Уже 3 сентября синоптики прогнозируют ясную погоду, а температура воздуха поднимется до +21 градуса. Однако надолго тепло не сохранится и уже на следующей неделе прогнозируются дожди и грозы.