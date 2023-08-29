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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

Кемеровчанин залез на вершину колеса обозрения в Башкирии из-за ссоры с любимой

Кемеровчанин залез на вершину колеса обозрения в Башкирии из-за ссоры с любимой

29 августа 2023, 07:32
Фото: 1MI
Молодой мужчина, приехавший из Кемеровской области, вступил в спор с подругой и в результате забрался на колесо обозрения. Видео с места событий появилось в соцсетях

23-летний Игорь из Берёзовского решил проявить свою серьезность и доказать своей подруге, что он способен на смелые поступки. В парке в Нефтекамске он вызвал недоумение и тревогу у всех, когда взобрался на вершину колеса обозрения.

Беспокойные граждане вызвали экстренные службы, но Игорь самостоятельно спустился с высоты.

В комментариях подписчики отреагировали на ситуацию.

— Любовь свою по-другому надо доказывать. Если вообще надо… — считает Лиана.
— Реальные пацаны: Татарская адаптация, — высказался пользователь с ником «Фабула».
— Только женщина может довести до такого возбужденного состояния… — прокомментировал Марат.

Ранее мы писали про экстремала из Сипайлово. Юного любителя острых ощущений заметили на улице Максима Рыльского, когда тот, находясь на вершине девятиэтажного дома, решил перебраться на соседнюю крышу, прыжком пересекая пропасть.

#Общество#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова
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