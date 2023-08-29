«Обросла камнями»: страшную находку достали из интимного места девочки врачи в Уфе

Была проведена цистоскопия, которая показала, что зубочистка обросла камнями и удалить рука было невозможно. Так, при помощи видеоэндоскопического оборудования врачи сделали один пятимиллиметровый прокол и достали инородное тело из мочевого пузыря. В скором времени девочка будет выписана домой.