mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Обросшую камнями зубочистку вытащили из интимного места девочки врачи в Уфе

«Обросла камнями»: страшную находку достали из интимного места девочки врачи в Уфе

29 августа 2023, 06:28
Фото: Айрат Рахматуллин // telegram

Обросшую камнями зубочистку вытащили из интимного места девочки врачи в Уфе

Инородное тело вытащили врачи городской детской больницы №17, сообщает министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

В Уфе врачи детской больницы №17 вытащили из конторы семилетней девочки обросшую камнями зубочистку. До этого ребенок в течение 7 месяц жаловался на боли при мочеиспускании.

Как сообщает глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин, обследования показывались лишь наличие восполнения, деревянное инородное тело не было распознано и во время рентгенографии. Однако через какое-то время из крепимы попался кончик зубочистки. Тогда девочку срочно госпитализировали.

Была проведена цистоскопия, которая показала, что зубочистка обросла камнями и удалить рука было невозможно. Так, при помощи видеоэндоскопического оборудования врачи сделали один пятимиллиметровый прокол и достали инородное тело из мочевого пузыря. В скором времени девочка будет выписана домой.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#18+
Подпишитесь
Странного мужчину задержали у главного сборного пункта военкомата в центре Уфы
Сегодня, 06:57
Ожидание 3-5 часов: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас
Сегодня, 05:13
Прокуренные стены и умирающий эскалатор: как живет знаменитый Ильинский рынок в Уфе
Сегодня, 04:49
Названы условия включения отопления в Уфе
Сегодня, 04:44
Бабье лето близко: названа дата окончания затяжных дождей в Уфе
Сегодня, 05:26