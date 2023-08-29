Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
В Уфе врачи детской больницы №17 вытащили из конторы семилетней девочки обросшую камнями зубочистку. До этого ребенок в течение 7 месяц жаловался на боли при мочеиспускании.
Как сообщает глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин, обследования показывались лишь наличие восполнения, деревянное инородное тело не было распознано и во время рентгенографии. Однако через какое-то время из крепимы попался кончик зубочистки. Тогда девочку срочно госпитализировали.
Была проведена цистоскопия, которая показала, что зубочистка обросла камнями и удалить рука было невозможно. Так, при помощи видеоэндоскопического оборудования врачи сделали один пятимиллиметровый прокол и достали инородное тело из мочевого пузыря. В скором времени девочка будет выписана домой.