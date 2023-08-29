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Хабиров заключил сделку с застройщиком и передал ему землю без торгов в Уфе

Хабиров заключил сделку с застройщиком и передал ему землю без торгов в Уфе

29 августа 2023, 09:54
Фото: 1MI
Такое распоряжение 28 августа подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Исходя из содержания документа, Специализированный застройщик «АСИ-8» получает с аренду земельный участок на улице Карла Маркса 63/1. Взамен компания принимает на себя обязательства по завершению строительства проблемных домов в Ленинском районе, куда входят дома № 8 и 17 (секции А и Б) в квартале № 533.

Помимо этого, застройщик также обязан передать в собственность республики квартиры в новом жилом доме в Дёмском районе Уфы. Сообщается, что они будут предоставлены детям-сиротам.

Ранее Радий Хабиров также выделил без торгов землю в Советском районе компании застройщиков «Оникс».

#Общество#Башкирия#Строительство#Новости Башкирии#Застройщик#Анна Савельева#АСИ-8#Проблемные дома#Ленинский район#Карла Маркса#Дёмский район
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