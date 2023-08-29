Хабиров заключил сделку с застройщиком и передал ему землю без торгов в Уфе

Исходя из содержания документа, Специализированный застройщик «АСИ-8» получает с аренду земельный участок на улице Карла Маркса 63/1. Взамен компания принимает на себя обязательства по завершению строительства проблемных домов в Ленинском районе, куда входят дома № 8 и 17 (секции А и Б) в квартале № 533.