Губернатор Воробьев: 13 крупных спортобъектов появится в Подмосковье в этом году

На стадионе «Авангард», который расположен в микрорайоне Северный в Домодедове, в этом году будет построен первый в регионе манеж с полноразмерным футбольным полем (90×45 метров). Одновременно там смогут тренироваться до восьми команд. В этом микрорайоне появится и ФОК с крытым катком. Его площадь составит более 4,7 тыс. м². Здесь одновременно смогут заниматься свыше 350 спортсменов.