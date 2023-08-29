Губернатор Воробьев: 13 крупных спортобъектов появится в Подмосковье в этом году

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
По его словам, до конца 2023 года будет завершен физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, а также ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове.
Площадь ледовой арены объекта в Орехово-Зуеве составит более 2,6 тыс. м². В новом двухэтажном ФОКе появятся тренажерный и спортивный залы, будет работать сервис по прокату и заточке коньков. Об этом пишет mosregtoday.ru.
«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. В общей сложности до конца 2026-го в регионе появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. В то же время не оставляем без внимания объекты, которые требуют реконструкции», — добавил губернатор.
На стадионе «Авангард», который расположен в микрорайоне Северный в Домодедове, в этом году будет построен первый в регионе манеж с полноразмерным футбольным полем (90×45 метров). Одновременно там смогут тренироваться до восьми команд. В этом микрорайоне появится и ФОК с крытым катком. Его площадь составит более 4,7 тыс. м². Здесь одновременно смогут заниматься свыше 350 спортсменов.
Нынешней осенью в Серпухове после реконструкции откроет двери стадион «Спартак». Помимо футбольного поля с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тысячи мест, на стадионе оборудованы легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, площадки для игры в волейбол и баскетбол, электронное табло.
Ведется также строительство ФОКа на 1-й Железнодорожной в Можайске. В новом ФОКе смогут тренироваться более 650 воспитанников местной спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.
Наряду с этим в 2023 году появится физкультурно-оздоровительный комплекс в Волоколамске, на Рижском шоссе. ФОК будет включать в себя крытую ледовую арену со зрительскими трибунами на 230 мест, а также зал технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной и комплексом силовых тренажеров.
Еще одним объектом, модернизация которого завершится к концу нынешнего года, является стадион «Труд» на ул. Спортивная в Балашихе.