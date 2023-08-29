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Губернатор Воробьев: 13 крупных спортобъектов появится в Подмосковье в этом году

Губернатор Воробьев: 13 крупных спортобъектов появится в Подмосковье в этом году

29 августа 2023, 16:53
Фото: Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе будет введено в эксплуатацию 13 крупных спортивных объектов. На семи из них работы ведутся в рамках региональной госпрограммы, а шесть строят инвесторы.

По его словам, до конца 2023 года будет завершен физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, а также ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове.

Площадь ледовой арены объекта в Орехово-Зуеве составит более 2,6 тыс. м². В новом двухэтажном ФОКе появятся тренажерный и спортивный залы, будет работать сервис по прокату и заточке коньков. Об этом пишет mosregtoday.ru.

«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. В общей сложности до конца 2026-го в регионе появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. В то же время не оставляем без внимания объекты, которые требуют реконструкции», — добавил губернатор.

На стадионе «Авангард», который расположен в микрорайоне Северный в Домодедове, в этом году будет построен первый в регионе манеж с полноразмерным футбольным полем (90×45 метров). Одновременно там смогут тренироваться до восьми команд. В этом микрорайоне появится и ФОК с крытым катком. Его площадь составит более 4,7 тыс. м². Здесь одновременно смогут заниматься свыше 350 спортсменов.

Нынешней осенью в Серпухове после реконструкции откроет двери стадион «Спартак». Помимо футбольного поля с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тысячи мест, на стадионе оборудованы легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, площадки для игры в волейбол и баскетбол, электронное табло.

Ведется также строительство ФОКа на 1-й Железнодорожной в Можайске. В новом ФОКе смогут тренироваться более 650 воспитанников местной спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Наряду с этим в 2023 году появится физкультурно-оздоровительный комплекс в Волоколамске, на Рижском шоссе. ФОК будет включать в себя крытую ледовую арену со зрительскими трибунами на 230 мест, а также зал технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной и комплексом силовых тренажеров.

Еще одним объектом, модернизация которого завершится к концу нынешнего года, является стадион «Труд» на ул. Спортивная в Балашихе.

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