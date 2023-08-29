mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

«Есть риски»: власти Уфы сделали важное заявление перед началом нового учебного года

«Есть риски»: власти Уфы сделали важное заявление перед началом нового учебного года

29 августа 2023, 07:49
Фото: 1MI
О рисках по эпидемиологической обстановке в детских коллективах сообщили в мэрии Уфы сегодня, 29 августа.

Сегодня, 29 августа, в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы представительница Роспотребнадзора Башкирии рассказала об эпидемиологических рисках в преддверии нового учебного года.

— В преддверии нового учебного года создаются детские коллективы и есть определенные риски по распространению заболевания, в связи с чем организациям пристальное внимание обратить на качество утренних фильтров и на соблюдение режима проветривания, дезинфекции воздуха и создания условий для личной гигиены, — сообщили в Роспотребнадзоре.
#Элина Сайфранова#Новости Уфы
Подпишитесь
Странного мужчину задержали у главного сборного пункта военкомата в центре Уфы
Сегодня, 06:57
Ожидание 3-5 часов: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас
Сегодня, 05:13
Прокуренные стены и умирающий эскалатор: как живет знаменитый Ильинский рынок в Уфе
Сегодня, 04:49
Названы условия включения отопления в Уфе
Сегодня, 04:44
Бабье лето близко: названа дата окончания затяжных дождей в Уфе
Сегодня, 05:26
18+. «Обросла камнями»: страшную находку достали из интимного места девочки врачи в Уфе
Сегодня, 06:28