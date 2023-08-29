«Есть риски»: власти Уфы сделали важное заявление перед началом нового учебного года

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Сегодня, 29 августа, в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы представительница Роспотребнадзора Башкирии рассказала об эпидемиологических рисках в преддверии нового учебного года.
— В преддверии нового учебного года создаются детские коллективы и есть определенные риски по распространению заболевания, в связи с чем организациям пристальное внимание обратить на качество утренних фильтров и на соблюдение режима проветривания, дезинфекции воздуха и создания условий для личной гигиены, — сообщили в Роспотребнадзоре.