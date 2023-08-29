Экспозиция Сахалинской области украсит выставку «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2023

Отметим, что развитая система мер поддержки инвестиционных проектов создана и работает в Сахалинской области. На островах — три территории опережающего социально-экономического развития, в двух муниципальных образованиях действует режим свободного порта Владивосток. Предприятия, которые начинают работать на Курилах, по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина на 20 лет освобождаются от налогов на прибыль, на имущество, а также от транспортного и земельного налогов. Региональные власти сформировали обширный список мер поддержки инвесторов: от регистрации бизнеса по принципу одного окна до возмещения части затрат на приобретение оборудования и строительство производственных зданий.