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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Битые машины и упавший фонарь: смотрим на последствия пугающей непогоды в Уфе

Битые машины и упавший фонарь: смотрим на последствия пугающей непогоды в Уфе

29 августа 2023, 13:21
Фото: t.me/ugz_ufa
Из-за сильного ветра в Уфе пострадали несколько машин. Страшная непогода затронула Октябрьский, Советский и Калининский районы

В результате падения дерева на улице Бикбая, 36, два автомобиля получили механические повреждения. Кроме того, дерево повредило линию наружного освещения и привело к падению столба, что привело к повреждению еще одного транспортного средства.

Видео: Башдтп

Также известно о еще одном случае падения дерева на автомобиль, на этот раз произошедшем на улице Лесотехникума, видео последствий появилось в соцсетях.

Видео: Уфа с огоньком

Вследствие непогоды пострадало еще два автомобиля, находящихся на улице Первомайской, 100 и Индустриальном шоссе, 119, они тоже были повреждены.

На пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Ибрагимова, а также на проспекте Октября, 90, деревья из-за сильного ветра не выдержали и упали на проезжую часть и тротуар.

Напомним, из-за непогоды в Уфу отменили сразу пять рейсов. Всего было задержано около 10 авиарейсов. Два рейса из Сочи были приземлились в Нижнекамске, из Еревана и Нижневартовска — в Екатеринбурге, а из Антальи — в Оренбурге.

#Видео#Транспорт#Виалина Ахсанова
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