Битые машины и упавший фонарь: смотрим на последствия пугающей непогоды в Уфе

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В результате падения дерева на улице Бикбая, 36, два автомобиля получили механические повреждения. Кроме того, дерево повредило линию наружного освещения и привело к падению столба, что привело к повреждению еще одного транспортного средства.
Также известно о еще одном случае падения дерева на автомобиль, на этот раз произошедшем на улице Лесотехникума, видео последствий появилось в соцсетях.
Вследствие непогоды пострадало еще два автомобиля, находящихся на улице Первомайской, 100 и Индустриальном шоссе, 119, они тоже были повреждены.
На пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Ибрагимова, а также на проспекте Октября, 90, деревья из-за сильного ветра не выдержали и упали на проезжую часть и тротуар.
Напомним, из-за непогоды в Уфу отменили сразу пять рейсов. Всего было задержано около 10 авиарейсов. Два рейса из Сочи были приземлились в Нижнекамске, из Еревана и Нижневартовска — в Екатеринбурге, а из Антальи — в Оренбурге.