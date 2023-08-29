Битые машины и упавший фонарь: смотрим на последствия пугающей непогоды в Уфе

Напомним, из-за непогоды в Уфу отменили сразу пять рейсов. Всего было задержано около 10 авиарейсов. Два рейса из Сочи были приземлились в Нижнекамске, из Еревана и Нижневартовска — в Екатеринбурге, а из Антальи — в Оренбурге.