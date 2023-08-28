«Живи просто так»: как жители Башкирии решили, что их премия пошла на юбилей города

Салават гремел на всю Башкирию целых три дня. Здесь с 24 по 26 августа отмечали сразу двойной праздник — 75-летний юбилей города и градообразующего предприятия «Газпром нефтехим Салават». Власти города пригласили для жителей звезд — Дмитрия Харатьяна, актрис Екатерину Гусеву и Алену Бабенко, которые почему-то на сцене пели. С мастер-классами на льду позвали именитых фигуристов, среди которых чемпионка Евгения Медведева. Но, пожалуй, больше всего народу собралось на концерт на Набережной реки Белой — туда горожане пришли послушать концерт народной артистки России, певицы Валерии. Однако празднование юбилеев на широкую ногу устроило далеко не всех. Об этом местные жители рассказали в салаватских группах в соцсетях.