«Живи просто так»: как жители Башкирии решили, что их премия пошла на юбилей города

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Published Сегодня, 01:30
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Салават гремел на всю Башкирию целых три дня. Здесь с 24 по 26 августа отмечали сразу двойной праздник — 75-летний юбилей города и градообразующего предприятия «Газпром нефтехим Салават». Власти города пригласили для жителей звезд — Дмитрия Харатьяна, актрис Екатерину Гусеву и Алену Бабенко, которые почему-то на сцене пели. С мастер-классами на льду позвали именитых фигуристов, среди которых чемпионка Евгения Медведева. Но, пожалуй, больше всего народу собралось на концерт на Набережной реки Белой — туда горожане пришли послушать концерт народной артистки России, певицы Валерии. Однако празднование юбилеев на широкую ногу устроило далеко не всех. Об этом местные жители рассказали в салаватских группах в соцсетях.
Как отметил один из жителей города, по пути к месту концерта на Набережной не было освещения, из-за чего людям приходилось идти в темноте, так как праздничная программа началась в вечернее время.
Помимо этого, с его же слов, праздничная площадка буквально утонула в мусоре — размеры расположенных урн не были рассчитаны на большое количество людей.
Сколько мусора убирать, восстанавливать газон. Машины бросали по Губкина, могли организовать стоянку. Фонарей от улицы Губкина к берегу нет. Администрация города неспособна что-то организовать! , — пришел к выводу пользователь под ником Maik Prof.
Ранее Mkset писал о том, как жители Салавата отреагировали на выступление приглашённой певицы. Люди разделились на два лагеря: одни остались недовольны концертом Валерии, посчитав, что из денег, которые ушли на организацию приезда звезды, лучше было бы выплатить премию рабочим предприятия «Газпром нефтехим Салават», тогда как другие защитили почетную гостью.
«Валерия не поздоровалась и не попрощалась, ушла по-английски. Спела от силы 5 песен, минут 15-ть была на сцене», — возмущается пользователь.
«Кто вообще придумал Валерию пригласить? Она была популярна до двухтысячных годов», — пишет Ирина П.
«Такое ощущение, что Валерия украла 13-ю зарплату. Тут удивляются, что мало артистов приезжает. А вы умеете их принимать? Какой смысл к вам ехать, если вы заведомо уже недовольны?» — обращается к комментаторам Наталия К.
«А для вас слова: „Добрый вечер, город Салават!“ не означают, что она поздоровалась? Или вы одну форму приветствия знаете?» — удивляется Алина А.
«Валерия поздоровалась и пела в течение одного часа, зачем врать?» — негодует с комментариев Мария З.
Сразу несколько комментаторов под постами в соцсетях о юбилее в городе заявили, что им якобы не выплатили так называемую 13-ю зарплату, или годовую премию. Недовольные предположили, что концерт и прочий досуг праздника могли быть организованы именно на эти деньги. Пользователи соцсетей в один голос заявили, что ждали особого денежного «подарка», так как 75 лет предприятию — солидный юбилей.
«Даже премию не дали, вот это позор, конечно», — в осуждающей манере написал Руслан Б.
Некоторые горожане в телеграм-канале «Газпром нефтехим Салават» пошутили, переделав известные строчки песен Валерии на тему своей проблемы:
Mkset направил запрос на предприятие «Газпром нефтехим Салават», чтобы узнать, кто оплачивал организацию концерта, в какую стоимость он обошёлся и правда ли, что работники остались без премии даже в день праздника. Ответ будет опубликован после его получения.