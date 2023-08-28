Жара вернется в Башкирию: названа дата

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До 6 сентября в республике ожидаются кратковременные дожди, а максимальная температура воздуха составит +19 градусов.
Самый теплый день будет воскресенье, 3 сентября, когда столбики термометров покажут +28 градусов.
С 7 сентября погода в Башкирии станет сухой и солнечной, среднедневная температура составит +24 градуса, а ночью ожидается +13 градусов.
28 августа ожидается облачная погода с возможными сильными дождями в некоторых районах. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.
Ночью ожидается температура воздуха от +4 до +9 градусов, а днем до +10-+15 градусов.
Однако на автодорогах следует быть особенно внимательными, так как при дожде видимость может ухудшиться до 1-2 км.