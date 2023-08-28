«Заходим домой и никуда не идем»: жителей Уфы напугал опасный хищник

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Накануне в микрорайоне Шакша на улицы города выбрался медведь. Как сообщает «Башинформ», жители частного сектора заметили косолапого гостя неподалеку от лесного массива. Очевидцы запечатлели на видео необычного гостя и поделились им в социальных сетях. В фоне слышен разговор мамы с детьми. Один из ребят спрашивает, способен ли медведь укусить.
— Он ещё как может укусить. Всё, заходим домой, девочки, никуда не идём, — ответила женщина.
После получения информации о происшествии, специалисты министерства экологии были направлены на место происшествия. По их словам, медведь, которого они оценили примерно в полтора года, вероятно, выбрался из леса в поисках пищи. Он недолго прогулялся по частному сектору и скрылся в лесу, убежав в сторону Базилеевки.
Напомним, ранее туристами был замечен медведь неподалеку от водопада «Слезы Айгуль» близ деревни Айгир. Отмечалось, что помощь им не потребовалась: туристы смогли самостоятельно покинуть место, где был замечен хищник.