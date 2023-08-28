«Заходим домой и никуда не идем»: жителей Уфы напугал опасный хищник

После получения информации о происшествии, специалисты министерства экологии были направлены на место происшествия. По их словам, медведь, которого они оценили примерно в полтора года, вероятно, выбрался из леса в поисках пищи. Он недолго прогулялся по частному сектору и скрылся в лесу, убежав в сторону Базилеевки.