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Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

«Заходим домой и никуда не идем»: жителей Уфы напугал опасный хищник

«Заходим домой и никуда не идем»: жителей Уфы напугал опасный хищник

28 августа 2023, 03:13
Фото: 1MI
Очевидцы успели снять на видео прогулку медведя и поделились этим в социальных сетях

Накануне в микрорайоне Шакша на улицы города выбрался медведь. Как сообщает «Башинформ», жители частного сектора заметили косолапого гостя неподалеку от лесного массива. Очевидцы запечатлели на видео необычного гостя и поделились им в социальных сетях. В фоне слышен разговор мамы с детьми. Один из ребят спрашивает, способен ли медведь укусить.

— Он ещё как может укусить. Всё, заходим домой, девочки, никуда не идём, — ответила женщина.

После получения информации о происшествии, специалисты министерства экологии были направлены на место происшествия. По их словам, медведь, которого они оценили примерно в полтора года, вероятно, выбрался из леса в поисках пищи. Он недолго прогулялся по частному сектору и скрылся в лесу, убежав в сторону Базилеевки.

Напомним, ранее туристами был замечен медведь неподалеку от водопада «Слезы Айгуль» близ деревни Айгир. Отмечалось, что помощь им не потребовалась: туристы смогли самостоятельно покинуть место, где был замечен хищник.

#Виалина Ахсанова
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