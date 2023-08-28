Врач рассказала опасно ли рожать после 45 лет

Многие пары мечтают о большой семье и нескольких детях. Часто бывает так, что в одних семьях уже взрослые дети, а в других — маленькие дошколята. Такое положение дел кажется естественным, но врачи говорят, что женщины рискуют, когда поздно становятся мамами.