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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Врач рассказала опасно ли рожать после 45 лет

28 августа 2023, 12:22
Многие пары мечтают о большой семье и нескольких детях. Часто бывает так, что в одних семьях уже взрослые дети, а в других — маленькие дошколята. Такое положение дел кажется естественным, но врачи говорят, что женщины рискуют, когда поздно становятся мамами.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, опасно ли рожать после 45 лет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Говорят, что чем старше женщина, тем больше вероятность осложнений во время беременности. К ним относятся гестационный сахарный диабет, высокое кровяное давление, кровотечения, тромбозы и рождение недоношенного ребенка», — пояснила Беляева в интервью.

При этом специалист отметила, что многие опасения сильно преувеличены.

«Некоторые исследования говорят, что беременность и роды у женщин после 45 лет проходят не сложнее, чем у молодых. Проблем не будет, если женщина заботится о своем здоровье, не имеет хронических заболеваний и прошла обследование до беременности», — рассказала Беляева.

Беляева добавила, что состояние некоторых женщин даже улучшается во время беременности в таком возрасте. Тем не менее врач посоветовала быть осторожной с беременностью и родами для женщин с хроническими заболеваниями. Им может быть труднее перенести повышенную нагрузку на организм.

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