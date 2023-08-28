Врач рассказала опасно ли рожать после 45 лет

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Врач общей практики Мария Беляева рассказала, опасно ли рожать после 45 лет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Говорят, что чем старше женщина, тем больше вероятность осложнений во время беременности. К ним относятся гестационный сахарный диабет, высокое кровяное давление, кровотечения, тромбозы и рождение недоношенного ребенка», — пояснила Беляева в интервью.
При этом специалист отметила, что многие опасения сильно преувеличены.
«Некоторые исследования говорят, что беременность и роды у женщин после 45 лет проходят не сложнее, чем у молодых. Проблем не будет, если женщина заботится о своем здоровье, не имеет хронических заболеваний и прошла обследование до беременности», — рассказала Беляева.
Беляева добавила, что состояние некоторых женщин даже улучшается во время беременности в таком возрасте. Тем не менее врач посоветовала быть осторожной с беременностью и родами для женщин с хроническими заболеваниями. Им может быть труднее перенести повышенную нагрузку на организм.