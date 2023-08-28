Валерий Лимаренко наградил сахалинских бойцов на Донбассе

«Я очень рад вас всех видеть. Большой привет вам от сахалинцев и курильчан. Мы вами гордимся, болеем за вас. И ждем с победой. Многое делается для того, чтобы приблизить ее. Вы занимаетесь ратным трудом, а правительство взаимодействует с армейским командованием и помогает приобретать по заявкам все то, что нужно для фронта», — поприветствовал военнослужащих губернатор Сахалинской области.