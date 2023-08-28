Не Техас? Водитель автобуса в Уфе совершил опасный маневр и попал на штраф

В настоящий момент водителя задержали. По информации ведомства, за рулем оказался 54-летний уфимец. За грубое нарушение правил ПДД его привлекли к административной ответственности. Теперь ему грозит штраф до пяти тысяч рублей либо лишение прав сроком до шести месяцев. Материалы направлены в суд для принятия решения о мере наказания.