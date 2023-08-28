Не Техас? Водитель автобуса в Уфе совершил опасный маневр и попал на штраф

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Так, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на видеозапись, на кадрах которой водитель пассажирского автобуса №226 совершил ряд грубых нарушений ПДД. В частности, двигаясь по улице Трамвайной, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения.
В настоящий момент водителя задержали. По информации ведомства, за рулем оказался 54-летний уфимец. За грубое нарушение правил ПДД его привлекли к административной ответственности. Теперь ему грозит штраф до пяти тысяч рублей либо лишение прав сроком до шести месяцев. Материалы направлены в суд для принятия решения о мере наказания.