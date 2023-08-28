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В Уфе задержали водителя автобуса, выехавшего на встречку

Не Техас? Водитель автобуса в Уфе совершил опасный маневр и попал на штраф

28 августа 2023, 12:59
Фото: mkset.ru

В Уфе задержали водителя автобуса, выехавшего на встречку

Видео, на кадрах которого водитель выполняет опасный маневр, попало в соцсети.

Так, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на видеозапись, на кадрах которой водитель пассажирского автобуса №226 совершил ряд грубых нарушений ПДД. В частности, двигаясь по улице Трамвайной, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения.

В настоящий момент водителя задержали. По информации ведомства, за рулем оказался 54-летний уфимец. За грубое нарушение правил ПДД его привлекли к административной ответственности. Теперь ему грозит штраф до пяти тысяч рублей либо лишение прав сроком до шести месяцев. Материалы направлены в суд для принятия решения о мере наказания.

#Происшествия#Город#Видео#ГИБДД#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт#ПДД#Азамат Нухов
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