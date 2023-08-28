В Уфе перекроют движение в центре города

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Так, во вторник, 29 августа с 08:00 до 13:00 автомобильное движение будет ограничено по улице Пушкина на участке от ул. Цюрупы до ул. Ленина. Движение в этот период также будет ограничено по улице Советской — на участке от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции.
Как пояснили в пресс-службе регионального Минтранса, проезд по данным участкам улиц будет недоступен в связи с проведением мероприятий по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня образования патрульно-постовой службы полиции.