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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:18

В Уфе 29 августа на пять часов ограничат движение по улицам Пушкина и Советской

В Уфе перекроют движение в центре города

28 августа 2023, 10:13
Фото: Midjourney

В Уфе 29 августа на пять часов ограничат движение по улицам Пушкина и Советской

Причину ввода ограничений назвали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Так, во вторник, 29 августа с 08:00 до 13:00 автомобильное движение будет ограничено по улице Пушкина на участке от ул. Цюрупы до ул. Ленина. Движение в этот период также будет ограничено по улице Советской — на участке от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции.

Схема проезда на время действия ограничений выглядит следующим образом: Схема проезда на время действия ограничений выглядит следующим образом:
Схема проезда на время действия ограничений выглядит следующим образом:
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ

Как пояснили в пресс-службе регионального Минтранса, проезд по данным участкам улиц будет недоступен в связи с проведением мероприятий по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня образования патрульно-постовой службы полиции.

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#Город#Ограничение движения#Новости Уфы#Транспорт#Дпс#Азамат Нухов
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