«В следующем году»: Басков шокировал обещанием, связанным с Башкирией

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Во время беседы с представителем газеты «Республика Башкортостан» Басков обещал спеть песню на башкирском языке. В интервью артист отметил, что ему очень приятно выступать на Дворцовой площади в честь Дней Башкирии. Стоит отметить, что Николай Басков является народным артистом республики, наряду со своими другими достижениями в музыкальной сфере.
— Я в ней часто бывал, выступал. У меня дружеские отношения и с великолепными артистами Аскаром и Ильдаром Абдразаковыми, это выдающиеся певцы этой республики. Их голоса звучат по всему миру, — поделился Басков.
Помимо этого, певец отметил, что башкирский язык является очень сложным, но он постарается выучить песню на нем.
— Я стараюсь. В следующем году обязательно спою на башкирском! , — заявил Николай Басков корреспонденту
Напомним, год назад Николай Басков пополнил список народных артистов Башкирии. Радий Хабиров присвоил певцу высокое звание и лично вручил ему удостоверение на концерте в честь дня Победы.