«В следующем году»: Басков шокировал обещанием, связанным с Башкирией

Во время беседы с представителем газеты «Республика Башкортостан» Басков обещал спеть песню на башкирском языке. В интервью артист отметил, что ему очень приятно выступать на Дворцовой площади в честь Дней Башкирии. Стоит отметить, что Николай Басков является народным артистом республики, наряду со своими другими достижениями в музыкальной сфере.