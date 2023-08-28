mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Басков пообещал спеть на башкирском языке в 2024 году

«В следующем году»: Басков шокировал обещанием, связанным с Башкирией

28 августа 2023, 03:45
Фото: скриншот видео

Басков пообещал спеть на башкирском языке в 2024 году

Народный артист России Николай Басков выступил в качестве хедлайнера на концерте, посвященном Дню Башкирии, в Санкт-Петербурге

Во время беседы с представителем газеты «Республика Башкортостан» Басков обещал спеть песню на башкирском языке. В интервью артист отметил, что ему очень приятно выступать на Дворцовой площади в честь Дней Башкирии. Стоит отметить, что Николай Басков является народным артистом республики, наряду со своими другими достижениями в музыкальной сфере.

— Я в ней часто бывал, выступал. У меня дружеские отношения и с великолепными артистами Аскаром и Ильдаром Абдразаковыми, это выдающиеся певцы этой республики. Их голоса звучат по всему миру, — поделился Басков.

Помимо этого, певец отметил, что башкирский язык является очень сложным, но он постарается выучить песню на нем.

— Я стараюсь. В следующем году обязательно спою на башкирском! , — заявил Николай Басков корреспонденту

Напомним, год назад Николай Басков пополнил список народных артистов Башкирии. Радий Хабиров присвоил певцу высокое звание и лично вручил ему удостоверение на концерте в честь дня Победы.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Живи просто так»: как жители Башкирии решили, что их премия пошла на юбилей города
Сегодня, 01:30
Жара вернется в Башкирию: названа дата
Сегодня, 04:00
В Уфе будет введён почётный караул
Вчера, 18:13
Садоводам Башкирии выплатят специальное пособие
Вчера, 10:34
Дохлая кошка и гнилье вокруг: как путь к электричке в центре Уфы стал фильмом ужасов
Вчера, 04:00