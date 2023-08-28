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УФАС отменило итоги конкурса на благоустройство аллеи за 18,1 млн рублей в Уфе

В отношении Управления капстроительства мэрии Уфы возбудят административное дело

28 августа 2023, 09:48
Фото: Администрация г. Уфы

УФАС отменило итоги конкурса на благоустройство аллеи за 18,1 млн рублей в Уфе

Антимонопольная служба обязала управление отменить итоги конкурса, из-за выявленных в ходе проверки нарушений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жалобу на конкурс по благоустройству аллеи, стоимость которого составляла 18,1 млн рублей, ранее подала компания «Энергострой». По мнению компании, её заявка на участие в конкурсе была необоснованно отклонена из-за «несоответствия дополнительным требованиям». Однако доводы жалобы не нашли своего подтверждения.

Подчеркивается, что при проверке конкурса сотрудники антимонопольной службы также выявили, что победитель был определен неправомерно. В пресс-службе ведомства пояснили, что его заявка так же, как и заявка «Энергостроя» не соответствовала дополнительным требованиям, в связи с чем заказчик, которым выступало Управление капстроительства администрации Уфы, должен был её отклонить.

УФАС выдало заказчику предписание об отмене результатов конкурса, а также обязало пересмотреть заявки участников в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого будет возбуждено административное дело.

В пресс-службе ведомства также отмечают, что ранее нарушения уже были выявлены в двух конкурсах Управления капстроительства по благоустройству данного объекта. В обоих случаях заказчик, не имея на то оснований, объединял разные виды работ в один лот.

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