В отношении Управления капстроительства мэрии Уфы возбудят административное дело

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Как сообщили в пресс-службе ведомства, жалобу на конкурс по благоустройству аллеи, стоимость которого составляла 18,1 млн рублей, ранее подала компания «Энергострой». По мнению компании, её заявка на участие в конкурсе была необоснованно отклонена из-за «несоответствия дополнительным требованиям». Однако доводы жалобы не нашли своего подтверждения.
Подчеркивается, что при проверке конкурса сотрудники антимонопольной службы также выявили, что победитель был определен неправомерно. В пресс-службе ведомства пояснили, что его заявка так же, как и заявка «Энергостроя» не соответствовала дополнительным требованиям, в связи с чем заказчик, которым выступало Управление капстроительства администрации Уфы, должен был её отклонить.
УФАС выдало заказчику предписание об отмене результатов конкурса, а также обязало пересмотреть заявки участников в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого будет возбуждено административное дело.
В пресс-службе ведомства также отмечают, что ранее нарушения уже были выявлены в двух конкурсах Управления капстроительства по благоустройству данного объекта. В обоих случаях заказчик, не имея на то оснований, объединял разные виды работ в один лот.