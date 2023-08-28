В отношении Управления капстроительства мэрии Уфы возбудят административное дело

Подчеркивается, что при проверке конкурса сотрудники антимонопольной службы также выявили, что победитель был определен неправомерно. В пресс-службе ведомства пояснили, что его заявка так же, как и заявка «Энергостроя» не соответствовала дополнительным требованиям, в связи с чем заказчик, которым выступало Управление капстроительства администрации Уфы, должен был её отклонить.