Учитель физкультуры из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района Башкирии, поделился информацией о прощании с гвардии сержантом в своих социальных сетях.
Он отметил, что Самат Валиев был четвертым сыном в многодетной семье. После окончания Аскаровской школы №1, где он учился с 4 класса, Самат поступил в Стерлитамакский техникум, где обучался на специальность учителя физкультуры. Он также занимался национальной борьбой «Курэш».
— В ноябре 2006 года был призван в ряды Вооружённых сил РФ. Был командиром боевых машин воздушно-десантных войск. Самат принимал участие в миротворческой операции на территории Южной Осетии и Абхазии, — рассказал о земляке в своих соцсетях глава Абзелиловского района Башкирии.
В прошлую субботу родные и друзья собрались, чтобы проводить погибшего сержанта Самата Валиева в последний путь.
Ранее, мы писали о гибели уроженца деревни Кусепеево Рустама Усманова. Чиновник сообщил в соцсетях, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции он погиб. В комментариях под постом люди также высказали свои соболезнования об утрате.