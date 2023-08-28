Учитель физкультуры из Башкирии погиб на СВО

Он отметил, что Самат Валиев был четвертым сыном в многодетной семье. После окончания Аскаровской школы №1, где он учился с 4 класса, Самат поступил в Стерлитамакский техникум, где обучался на специальность учителя физкультуры. Он также занимался национальной борьбой «Курэш».