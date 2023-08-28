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Учитель физкультуры из Башкирии погиб на СВО

Учитель физкультуры из Башкирии погиб на СВО

28 августа 2023, 06:32
Фото: 1MI
В минувшую субботу, 26 августа, в Башкирии прошли похороны сержанта Самата Валиева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Глава администрации Абзелиловского района у себя в соцсетях

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района Башкирии, поделился информацией о прощании с гвардии сержантом в своих социальных сетях.

Он отметил, что Самат Валиев был четвертым сыном в многодетной семье. После окончания Аскаровской школы №1, где он учился с 4 класса, Самат поступил в Стерлитамакский техникум, где обучался на специальность учителя физкультуры. Он также занимался национальной борьбой «Курэш».

— В ноябре 2006 года был призван в ряды Вооружённых сил РФ. Был командиром боевых машин воздушно-десантных войск. Самат принимал участие в миротворческой операции на территории Южной Осетии и Абхазии, — рассказал о земляке в своих соцсетях глава Абзелиловского района Башкирии.

В прошлую субботу родные и друзья собрались, чтобы проводить погибшего сержанта Самата Валиева в последний путь.

Ранее, мы писали о гибели уроженца деревни Кусепеево Рустама Усманова. Чиновник сообщил в соцсетях, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции он погиб. В комментариях под постом люди также высказали свои соболезнования об утрате.

Фото: https://vk.com/id237249925
#Виалина Ахсанова
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