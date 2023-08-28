Центр мигрантов в Уфе, который просили перенести за город, может остаться без здания

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Суд принял сторону прокуратуры, которая утверждает, что аренда помещений в этом офисном здании была заключена с нарушениями антимонопольного законодательства и закона «О полиции». Однако данное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано ответчиками, сообщает РБК—Уфа.
В январе 2023 года прокуратура Башкирии обратилась в суд с иском о здании на улице Сарапульская, 58, которое было передано в аренду ООО «Центр трудовой миграции» (ЦТМ). При этом стоимость аренды помещений выросла с 2,85 млн рублей до 3,75 млн рублей в месяц.
По версии прокуратуры, ООО «ЦТМ» заключало договоры субаренды с «Паспортно-визовым сервисом» МВД Башкирии, который в свою очередь безвозмездно передавал помещения Управлению по вопросам миграции МВД Башкирии, оказывающему услуги иностранцам.
Ведомство-истец считает, что аренда была фиктивной и скрывала антиконкурентные отношения с компанией «ЦТМ». Арбитраж принял решение расторгнуть договор с ПВС и вернуть помещения их владельцу. Также суд обязал МВД республики освободить здание.
Ранее Mkset писал о жалобах местных жителей на данный Центр мигрантов. Тогда граждане просили перенести учреждение за город. Уфимцы жаловались на то, что мигранты оставляли свои автомобили на обочинах и парковались на тротуарах, перекрывая выходы из калиток и выезды из гаражей. Местных жителей также ужасало, что мигранты якобы потребляли пищу там же, где ждали своей очереди, мусорили и справляли естественные потребности у всех на виду. А родители беспокоились за своих детей, которых приходилось провожать до школы — в одном из случаев мигранты якобы пытались затащить девочку в машину, но ей удалось убежать. Дело не возбудили, не найдя состава преступления, сообщили местные жители.