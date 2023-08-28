Центр мигрантов в Уфе, который просили перенести за город, может остаться без здания

Ранее Mkset писал о жалобах местных жителей на данный Центр мигрантов. Тогда граждане просили перенести учреждение за город. Уфимцы жаловались на то, что мигранты оставляли свои автомобили на обочинах и парковались на тротуарах, перекрывая выходы из калиток и выезды из гаражей. Местных жителей также ужасало, что мигранты якобы потребляли пищу там же, где ждали своей очереди, мусорили и справляли естественные потребности у всех на виду. А родители беспокоились за своих детей, которых приходилось провожать до школы — в одном из случаев мигранты якобы пытались затащить девочку в машину, но ей удалось убежать. Дело не возбудили, не найдя состава преступления, сообщили местные жители.