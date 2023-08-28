«Третью неделю»: беременная жена участника СВО из Башкирии пожаловалась Хабирову

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Со слов автора жалобы Миланы, сотрудники компании «Газпром межрегионгаз» пришли домой к женщине, когда её не было. Под предлогом «проверить утечку газа» сосед якобы встретил и пустил сотрудников. Женщина сообщила, что ей отключили газ из-за долга в 4117 рублей. Милана удивилась такому поведению сотрудников, ведь предупреждений о долге, с ее слов, не поступало.
— Съездила в главный офис на Пархоменко, погасила задолженность, выставили счет в размере 10 000 рублей за подключение газа и сказали ждать специалистов. Но, несмотря на то, что я нахожусь на 9-м месяце беременности, мой муж на СВО, в связи с чем в состоянии стресса и совершенно одна вынуждена бегать по соседям и готовить себе еду у них, ко мне так и не пришли сотрудники для составления акта осмотра счетчика. После осмотра счетчика мне нужно будет ехать с данным актом на Пархоменко, оплачивать подключение и снова ждать специалистов. Я жду третью неделю специалиста для составления акта, такими темпами мне подключат газ в ноябре, — высказалась жительница Уфы
Женщина попросила помощи у властей. Также в комментариях ответила, что на ее звонки никто не отвечает.
ЦУР Башкортостан ответили Милане в комментариях:
— Коллеги из администрации Кировского района проработают вопрос по газоснабжению вашего дома и ответят вам дополнительно, — написал Вячеслав Ларионов, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан.
Ранее Mkset писал, что в этом году 2000 квартир в Башкирии рискуют остаться без газа в холодную зиму. На оперативном совещании в правительстве Башкирии и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова отчитывалась о том, что на особом контроле находится восстановление вентиляционных каналов и дымоходов. В более чем 13,5 тысяч дегазифицированных (отрезанных от газа — прим.ред.) домов проведены обследование, газ отключен в 2 000 квартир и 90 домах в 8 муниципалитетах Башкирии.