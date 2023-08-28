«Третью неделю»: беременная жена участника СВО из Башкирии пожаловалась Хабирову

Ранее Mkset писал, что в этом году 2000 квартир в Башкирии рискуют остаться без газа в холодную зиму. На оперативном совещании в правительстве Башкирии и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова отчитывалась о том, что на особом контроле находится восстановление вентиляционных каналов и дымоходов. В более чем 13,5 тысяч дегазифицированных (отрезанных от газа — прим.ред.) домов проведены обследование, газ отключен в 2 000 квартир и 90 домах в 8 муниципалитетах Башкирии.