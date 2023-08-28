Темно и страшно: Хабиров разнес освещение в парках Уфы и сравнил его с китовым жиром

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Сегодня, 28 августа, глава республики высказал своё недовольство мэру Уфы по поводу плохого освещения в парке Ленина.
— Я вечерком один раз пошел по парку, такое ощущение, как будто там китовый жир горит, очень тусклые фонари, они практически не дают света, там темно и страшно, хотя это центральный парк, — рассказал Радий Хабиров.
Также, Радий Хабиров отметил, что жалобы горожан на освещение очень частое явление и даже входит в топ-жалоб.