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Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Темно и страшно: Хабиров разнес освещение в парках Уфы и сравнил его с китовым жиром

Темно и страшно: Хабиров разнес освещение в парках Уфы и сравнил его с китовым жиром

28 августа 2023, 08:49
Фото: 1MI
Об этом он сообщил на оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан

Сегодня, 28 августа, глава республики высказал своё недовольство мэру Уфы по поводу плохого освещения в парке Ленина.

— Я вечерком один раз пошел по парку, такое ощущение, как будто там китовый жир горит, очень тусклые фонари, они практически не дают света, там темно и страшно, хотя это центральный парк, — рассказал Радий Хабиров.

Также, Радий Хабиров отметил, что жалобы горожан на освещение очень частое явление и даже входит в топ-жалоб.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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