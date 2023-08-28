Суррогатный алкоголь, изменение автобусных маршрутов и погибающая русалка в Уфе

Региональные и городские власти готовятся к празднованию 450-летия Уфы. В рамках подготовки в городе реставрируют памятники, укладывают плитку на тротуарах и закупают новые арт-объекты. К примеру, сегодня стало известно, что на новые инсталляции для парков и скверов Уфы власти намерены выделить свыше 12 млн рублей. Меж тем на одной из главных городских артерий с каждым днем все больше приходит в упадок фонтан с изящным изваянием русалки. Когда-то статуя изящной девушки украшала площадь перед Уфимской детской филармонией, сейчас же она постепенно разрушается на задворках универмага «Уфа».