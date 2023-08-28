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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Суррогатный алкоголь, изменение автобусных маршрутов и погибающая русалка в Уфе

28 августа 2023, 16:32
О главных событиях 28 августа в Башкирии — в дайджесте Mkset

Региональные и городские власти готовятся к празднованию 450-летия Уфы. В рамках подготовки в городе реставрируют памятники, укладывают плитку на тротуарах и закупают новые арт-объекты. К примеру, сегодня стало известно, что на новые инсталляции для парков и скверов Уфы власти намерены выделить свыше 12 млн рублей. Меж тем на одной из главных городских артерий с каждым днем все больше приходит в упадок фонтан с изящным изваянием русалки. Когда-то статуя изящной девушки украшала площадь перед Уфимской детской филармонией, сейчас же она постепенно разрушается на задворках универмага «Уфа».

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе заявил о том, что в будущем в точках продажи нелегального алкоголя пройдут облавы. Известно о создании рабочий группы, однако информацию о том, в каких районах пройдут рейды глава республики просил не озвучивать.

Отметим, что сегодня же свыше 70 литров суррогатного алкоголя было изъято в Уфе. Факт продажи суррогата в киоске на остановке «Улица Ивана Франко» выявили активисты народного фронта вместе с сотрудниками МВД Башкирии. В ходе проверки удалось выяснить, что в вечернее время в киоске продавали спиртосодержащую жидкость неизвестного происхождения. За 100 рублей покупателям предлагалась бутылка суррогата объёмом 0,5 литра. Отмечается, что помимо алкоголя неустановленного происхождения в киоске также продавали контрафактные сигареты.

Полный запрет на продажу спиртных напитков на всей территории республики будет действовать в День знаний — первого сентября, то есть уже в эту пятницу. Действие данного запрета, как и ранее, распространяется на реализацию алкоголя в розничных магазинах и не влияет на бары и рестораны, где спиртные напитки по-прежнему можно приобрести беспрепятственно.

Власти Уфы планируют изменить схему движения автобусного маршрута №39. В частности, планируется перенаправить автобус по улице Комсомольской, обойдя проспект Октября от остановки «Шафиева» до «Аграрного университета». По мнению администрации города, данное нововведение поспособствует более удобному перемещению горожан по данной улице, а также сократит время поездки.

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