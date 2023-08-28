Суррогатный алкоголь, изменение автобусных маршрутов и погибающая русалка в Уфе

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Региональные и городские власти готовятся к празднованию 450-летия Уфы. В рамках подготовки в городе реставрируют памятники, укладывают плитку на тротуарах и закупают новые арт-объекты. К примеру, сегодня стало известно, что на новые инсталляции для парков и скверов Уфы власти намерены выделить свыше 12 млн рублей. Меж тем на одной из главных городских артерий с каждым днем все больше приходит в упадок фонтан с изящным изваянием русалки. Когда-то статуя изящной девушки украшала площадь перед Уфимской детской филармонией, сейчас же она постепенно разрушается на задворках универмага «Уфа».
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе заявил о том, что в будущем в точках продажи нелегального алкоголя пройдут облавы. Известно о создании рабочий группы, однако информацию о том, в каких районах пройдут рейды глава республики просил не озвучивать.
Отметим, что сегодня же свыше 70 литров суррогатного алкоголя было изъято в Уфе. Факт продажи суррогата в киоске на остановке «Улица Ивана Франко» выявили активисты народного фронта вместе с сотрудниками МВД Башкирии. В ходе проверки удалось выяснить, что в вечернее время в киоске продавали спиртосодержащую жидкость неизвестного происхождения. За 100 рублей покупателям предлагалась бутылка суррогата объёмом 0,5 литра. Отмечается, что помимо алкоголя неустановленного происхождения в киоске также продавали контрафактные сигареты.
Полный запрет на продажу спиртных напитков на всей территории республики будет действовать в День знаний — первого сентября, то есть уже в эту пятницу. Действие данного запрета, как и ранее, распространяется на реализацию алкоголя в розничных магазинах и не влияет на бары и рестораны, где спиртные напитки по-прежнему можно приобрести беспрепятственно.
Власти Уфы планируют изменить схему движения автобусного маршрута №39. В частности, планируется перенаправить автобус по улице Комсомольской, обойдя проспект Октября от остановки «Шафиева» до «Аграрного университета». По мнению администрации города, данное нововведение поспособствует более удобному перемещению горожан по данной улице, а также сократит время поездки.