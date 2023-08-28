Родителям из Башкирии увеличат маткапитал до 1 млн рублей

Ранее Mkset писал о материнском капитале. Размер маткапитала долго не менялся, но вот уже четвёртый год государство проводит индексацию с учетом инфляции. Так в 2020 году сумма сертификата выросла на 3%, в 2021-м — на 3,7%, с 1 февраля 2022-го — на 8,4%. А в этом году размер материнского капитала был проиндексирован на 11,9%. Что касается порядка получения сертификата маткапитала, то на детей родившихся после 15 апреля 2020 г. сертификат оформляется в беззаявительном порядке, и после регистрации ребёнка в ЗАГСе автоматически направляется в личный кабинет матери на Госуслугах.