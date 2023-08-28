Рассмотрение жалобы на приговор главе Минстроя Башкирии назначено на 24 октября

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как сообщили Mkset в пресс-службе Октябрьского районного суда, апелляционные жалобы от министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева и бывшего руководителя Управления строительства №3 ФСИН РФ Руслана Валишина будут рассмотрены Верховным судом Башкирии 24 октября текущего года. Напомним, ранее Октябрьский районный суд признал госслужащих виновными по статье о превышении должностных полномочий. Суд приговорил Кучарбаева и Валишна к девяти и пяти годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Оба они не признали свою вину.
Как установил суд, в период с 2017 по 2019 год Рамзиль Кучарбаев, занимавший на тот момент должность главы Управления капстроительства Уфы, заключил 50 госконтрактов на сумму 2,1 млрд рублей на строительство объектов инфраструктуры. При этом контракты были заключены без проведения конкурса со структурой ФСИН на правах единственного поставщика. Позднее Руслан Валишин передал работы по договорам субподряда коммерческим организациям за 2 мдрд рублей.
Помимо этого Ленинский районный суд также признал Рамзиля Кучарбаева виновным по статье о превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. Подробнее о данной ситуации Mkset рассказывал здесь.