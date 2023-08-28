Рассмотрение жалобы на приговор главе Минстроя Башкирии назначено на 24 октября

Как установил суд, в период с 2017 по 2019 год Рамзиль Кучарбаев, занимавший на тот момент должность главы Управления капстроительства Уфы, заключил 50 госконтрактов на сумму 2,1 млрд рублей на строительство объектов инфраструктуры. При этом контракты были заключены без проведения конкурса со структурой ФСИН на правах единственного поставщика. Позднее Руслан Валишин передал работы по договорам субподряда коммерческим организациям за 2 мдрд рублей.