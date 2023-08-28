Полиция устроила задержания на юбилее города в Башкирии на глазах у всех

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
День города в Ишимбае был отмечен ретро-дискотекой на центральной площади. Завершением концерта стало выступление исполнителей с песней итальянского дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр «Felicità».
Внезапно на сцену вышла одна из горожанок и начала танцевать и обниматься с артистами. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и вывели ее со сцены. Но буквально через несколько секунд на сцену подошла другая жительница Ишимбая, которая проникла на нее сбоку.
Женщина несколько раз обняла певцов и немного потанцевала, после чего была также удалена полицейскими. Многие горожане осудили такое поведение местных жительниц. Данное происшествие было запечатлено на видео зрителями и позже распространено в социальных сетях.
— Как мы хотим праздновать день города, если в Ишимбае не умеют себя вести. То, что происходит на видео, конечно забавно, но ужасно некультурно, — возмущались ишимбайцы в социальных сетях.
Ранее Mkset писал о том, как известную блогершу вывели с концерта Элвина Грея в Уфе. Во время концерта она попросила Элвина Грея дать ей интервью. После того, как она взяла микрофон и обратилась в зал «Подписчики, вы согласны?», ее действия посчитали мешающими выступлению артиста. В итоге охранники вывели блогершу из зала, а Элвин Грей вдогонку сказал, что будет готов пообщаться, но не в день концерта.