Полиция устроила задержания на юбилее города в Башкирии на глазах у всех

Ранее Mkset писал о том, как известную блогершу вывели с концерта Элвина Грея в Уфе. Во время концерта она попросила Элвина Грея дать ей интервью. После того, как она взяла микрофон и обратилась в зал «Подписчики, вы согласны?», ее действия посчитали мешающими выступлению артиста. В итоге охранники вывели блогершу из зала, а Элвин Грей вдогонку сказал, что будет готов пообщаться, но не в день концерта.