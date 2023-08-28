Победительница экочелленджа «Чистая вода» выиграла тур на двоих на Камчатку

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Экологический челлендж «Чистая вода» проводится с целью привлечь внимание к сохранению чистоты водоемов как можно больше людей. На этот раз аудитория челленджа в соцсетях превысила три миллиона человек, пишет kp.ru.
Организатор конкурса — «Вода России» — самая массовая волонтерская акция нашей страны, ее участниками стали 8,2 миллиона человек. Акция проводится под лозунгом «Принес — забери». Все, что люди приносят с собой на берега водоемов, нужно взять обратно с собой. Цель и акции, и челленджа — сделать такой подход общепринятым.
Конкурс проходил в два этапа. Участники первого делали эффектные фотографии людей или любых других объектов, отраженных в воде, или через призму воды. Участники второго этапа снимали клипы с маской конкурса и размещали их в VK.
Победителей отобрало жюри. Главный приз — тур на Камчатку на двоих. За второе место участник получил ноутбук, а третье разделили между собой шесть человек, каждый из которых получит умные станции «Яндекс Лайт» с голосовым помощником «Алиса».
Победителей второго этапа отобрал генератор случайных чисел. Шесть человек получили умные наушники и еще шесть — электронные часы. Но главное — это любовь к родным берегам, которую каждый из них смог выразить.