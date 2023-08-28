Победительница экочелленджа «Чистая вода» выиграла тур на двоих на Камчатку

Организатор конкурса — «Вода России» — самая массовая волонтерская акция нашей страны, ее участниками стали 8,2 миллиона человек. Акция проводится под лозунгом «Принес — забери». Все, что люди приносят с собой на берега водоемов, нужно взять обратно с собой. Цель и акции, и челленджа — сделать такой подход общепринятым.