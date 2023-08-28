Названы три продукта, подешевевших сильнее всего в Башкирии с января этого года

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Согласно аналитикам, самым значительным снижением цены обладает гречка — ее стоимость упала на 28%, или на 20,46 рубля. На текущий момент в среднем килограмм гречки в магазинах республики стоит 52,64 рубля.
На втором месте по снижению цены оказалась пшеничная мука. Средняя стоимость килограмма снизилась на 13,2% и составляет 39,04 рубля.
Яйца, с начала года, подешевели на 9% и сейчас стоят 65,82 рубля за десяток.
Также стоимость стерилизованного молока снизилась на 7,8% до 75,14 рубля, подсолнечного масла — на 7,5% до 107,63 рубля, вермишели — на 5,3% до 75,66 рубля, макаронных изделий — на 3,6% до 76,05 рубля.
Ранее, Mkset писал о пяти подорожавших услуг в Башкирии.