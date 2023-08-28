Названа дата в сентябре, когда жители Башкирии не смогут приобрести алкоголь

Полный запрет на продажу спиртных напитков на всей территории республики будет действовать в День знаний — первого сентября, то есть уже в эту пятницу. Действие данного запрета, как и ранее, распространяется на реализацию алкоголя в розничных магазинах и не влияет на бары и рестораны, где спиртные напитки по-прежнему можно приобрести беспрепятственно.