Названа дата в сентябре, когда жители Башкирии не смогут приобрести алкоголь

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Полный запрет на продажу спиртных напитков на всей территории республики будет действовать в День знаний — первого сентября, то есть уже в эту пятницу. Действие данного запрета, как и ранее, распространяется на реализацию алкоголя в розничных магазинах и не влияет на бары и рестораны, где спиртные напитки по-прежнему можно приобрести беспрепятственно.
В пресс-службе регионального Минторга пояснили, что ограничение на продажу спиртных напитков вводится в День знаний в целях обеспечения общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
«Запрет распространяется на все торговые точки (магазины), за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — напомнили в министерстве.
Напомним, ранее сегодня глава Башкирии в ходе оперативного совещания в ЦУРе анонсировал облавы на точки продажи нелегального алкоголя. Также было заявлено о создании рабочей группы. Примечательно, что информацию о том, в каких именно районах пройдут рейды глава республики просил не озвучивать.