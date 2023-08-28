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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Башкирии 1 сентября запретят продажу алкоголя

Названа дата в сентябре, когда жители Башкирии не смогут приобрести алкоголь

28 августа 2023, 13:19
Фото: 1MI

В Башкирии 1 сентября запретят продажу алкоголя

Приобрести спиртное в этот день жители республики смогут лишь в заведениях общепита, имеющих соответствующую лицензию.

Полный запрет на продажу спиртных напитков на всей территории республики будет действовать в День знаний — первого сентября, то есть уже в эту пятницу. Действие данного запрета, как и ранее, распространяется на реализацию алкоголя в розничных магазинах и не влияет на бары и рестораны, где спиртные напитки по-прежнему можно приобрести беспрепятственно.

В пресс-службе регионального Минторга пояснили, что ограничение на продажу спиртных напитков вводится в День знаний в целях обеспечения общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.

«Запрет распространяется на все торговые точки (магазины), за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — напомнили в министерстве.

Напомним, ранее сегодня глава Башкирии в ходе оперативного совещания в ЦУРе анонсировал облавы на точки продажи нелегального алкоголя. Также было заявлено о создании рабочей группы. Примечательно, что информацию о том, в каких именно районах пройдут рейды глава республики просил не озвучивать.

#Общество#Город#Алкоголь#Новости Башкирии#Розничная продажа алкоголя#Школьники#Азамат Нухов
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