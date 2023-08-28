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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Отец с несовершеннолетним ребенком погибли в результате ДТП в Башкирии

На трассе в Башкирии перевернулся грузовик: погибли водитель с ребенком

28 августа 2023, 14:45
Фото: 1MI

Отец с несовершеннолетним ребенком погибли в результате ДТП в Башкирии

Над установлением всех деталей инцидента работают правоохранители, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел около 17:00 на 82-м километре автодороги Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка в Нуримановском районе республики. Водитель грузовика Shacman, предположительно, в ходе движения не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на проезжую часть. В настоящее время здесь организовано реверсивное движение.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Известно, что помимо водителя в момент ДТП в салоне автомобиля находился его несовершеннолетний ребенок. Оба они скончались от полученных травм.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место ДТП выехали сотрудники УГИБДД МВД по РБ и эксперт-автотехник Экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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#Происшествия#ГИБДД#Смертельное ДТП#ДТП#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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