На трассе в Башкирии перевернулся грузовик: погибли водитель с ребенком

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел около 17:00 на 82-м километре автодороги Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка в Нуримановском районе республики. Водитель грузовика Shacman, предположительно, в ходе движения не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на проезжую часть. В настоящее время здесь организовано реверсивное движение.
Известно, что помимо водителя в момент ДТП в салоне автомобиля находился его несовершеннолетний ребенок. Оба они скончались от полученных травм.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место ДТП выехали сотрудники УГИБДД МВД по РБ и эксперт-автотехник Экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.