На трассе в Башкирии перевернулся грузовик: погибли водитель с ребенком

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел около 17:00 на 82-м километре автодороги Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка в Нуримановском районе республики. Водитель грузовика Shacman, предположительно, в ходе движения не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на проезжую часть. В настоящее время здесь организовано реверсивное движение.