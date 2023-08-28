Модульбанк внедрил сервис внутренней аналитики на маркетплейсах

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Издание properm.ru сообщает, что за год количество продавцов, которые работают на двух маркетплейсах, увеличилось на 64 процента. В общем количестве предпринимателей их доля выросла с 13 до 18 процентов. В исследовании говорится, что предприниматели могут получить доступ сразу к разным аудиториям при работе на нескольких площадках. Плюс к этому в зависимости от категории товаров продавцы предлагают разную ценовую политику. В перспективе данные факторы позволяют предпринимателям нарастить продажи.
В свою очередь, такие инструменты, как «МаркетМетрика», дают возможность более чем по десяти параметрам выбрать и оценить нишу. К примеру, поиск товаров можно осуществлять по бренду, каталогу, ключевым словам, оценивать тренды. В большинстве инструментов есть также дополнительные функции: анализ «ключевиков», SEO-оптимизация карточек, прогнозы по закупкам и оборотам, изучение продаж конкурентов, построение товарных матриц и другие функции. Кроме этого, необходимые данные можно выгружать. Эти инструменты синхронизируются с крупнейшими российскими маркетплейсами.
Модульбанк запустил на базе «МаркетМетрики» сервис внутренней аналитики продаж на основных маркетплейсах. В личный кабинет выгружаются все данные о заказах, продажах и остатках товаров. Как сообщила глава Модульбанка Ирина Максюта, сервис бесплатный и входит в пакет услуг на тарифах для селлеров.