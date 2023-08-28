Модульбанк внедрил сервис внутренней аналитики на маркетплейсах

Издание properm.ru сообщает, что за год количество продавцов, которые работают на двух маркетплейсах, увеличилось на 64 процента. В общем количестве предпринимателей их доля выросла с 13 до 18 процентов. В исследовании говорится, что предприниматели могут получить доступ сразу к разным аудиториям при работе на нескольких площадках. Плюс к этому в зависимости от категории товаров продавцы предлагают разную ценовую политику. В перспективе данные факторы позволяют предпринимателям нарастить продажи.