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Модульбанк внедрил сервис внутренней аналитики на маркетплейсах

Модульбанк внедрил сервис внутренней аналитики на маркетплейсах

28 августа 2023, 09:12
Фото: 1MI
В начале июня текущего года ряд отечественных СМИ опубликовал исследование рынка маркетплейсов, которое было составлено на основе выбора 150 тысяч продавцов.

Издание properm.ru сообщает, что за год количество продавцов, которые работают на двух маркетплейсах, увеличилось на 64 процента. В общем количестве предпринимателей их доля выросла с 13 до 18 процентов. В исследовании говорится, что предприниматели могут получить доступ сразу к разным аудиториям при работе на нескольких площадках. Плюс к этому в зависимости от категории товаров продавцы предлагают разную ценовую политику. В перспективе данные факторы позволяют предпринимателям нарастить продажи.

В свою очередь, такие инструменты, как «МаркетМетрика», дают возможность более чем по десяти параметрам выбрать и оценить нишу. К примеру, поиск товаров можно осуществлять по бренду, каталогу, ключевым словам, оценивать тренды. В большинстве инструментов есть также дополнительные функции: анализ «ключевиков», SEO-оптимизация карточек, прогнозы по закупкам и оборотам, изучение продаж конкурентов, построение товарных матриц и другие функции. Кроме этого, необходимые данные можно выгружать. Эти инструменты синхронизируются с крупнейшими российскими маркетплейсами.

Модульбанк запустил на базе «МаркетМетрики» сервис внутренней аналитики продаж на основных маркетплейсах. В личный кабинет выгружаются все данные о заказах, продажах и остатках товаров. Как сообщила глава Модульбанка Ирина Максюта, сервис бесплатный и входит в пакет услуг на тарифах для селлеров.

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