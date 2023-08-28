Мэрия Уфы выделит до 12,2 млн рублей на покупку «Камней» и «Пианино»

Новый арт-объект в виде музыкального инструмента также появится в Театральном сквере на Верхнеторговой площади. «Пианино», как сообщается в документации, должно представлять из себя наземную и вертикальную клавиатуру с подсветкой. Каждый из элементов арт-объекта должен состоять из 17 клавиш, при этом каждая клавиша должна реагировать на касания ярко выраженным изменением цвета. Стоимость данного контракта составляет до 2,3 млн рублей.