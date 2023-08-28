Мэрия Уфы выделит до 12,2 млн рублей на покупку «Камней» и «Пианино»

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Администрация Уфы планирует установить в парках и скверах города 22 арт-объекта со световыми инсталляциями. Суммарно на эти цели будет выделено 12,2 млн рублей — из городского, республиканского и федерального бюджетов.
Так, согласно документации, на площади перед кинотеатром «Родина» в Кировском районе Уфы планируется установить шесть скамеек, стилизованных под пиалы с традиционными орнаментами. Ещё одна скамейка, но уже в виде полумесяца должна разместиться неподалеку от здания Башкирской государственной филармонии.
Также в центре города планируется установить ряд трёхмерных геометрических фигур. Так, перед зданием УУНиТ на улице Маркса установят четыре усеченных октаэдра, на Коммунистической улице — два ромбододекаэдра, в сквере возле «Галереи-АRT» разместят два додекаэдра. Суммарно на установку данных арт-объектов планируется выделить до 8,1 млн рублей.
Также шесть скамеек, стилизованных под камни, установят в сквере с двумя фонтанами по ул. Заки Валиди. Отмечается, что скамейки, выполненные в виде природной гальки, должны быть оборудованы светодиодной подсветкой, подогревом, а также иметь функцию беспроводной зарядки для телефонов. На установку данных арт-объектов власти намерены выделить до 1,77 млн рублей.
Новый арт-объект в виде музыкального инструмента также появится в Театральном сквере на Верхнеторговой площади. «Пианино», как сообщается в документации, должно представлять из себя наземную и вертикальную клавиатуру с подсветкой. Каждый из элементов арт-объекта должен состоять из 17 клавиш, при этом каждая клавиша должна реагировать на касания ярко выраженным изменением цвета. Стоимость данного контракта составляет до 2,3 млн рублей.
Ранее стали известны итоги конкурса на поставку пяти скульптур-символов Башкортостана. Так, установка пяти арт-объектов: «Сарматский олень», «Медведь — сокровище сарматов», «Чёрное золото России», «Башкирский чай» и «Руки-сердце» обойдется городскому бюджету в 8,9 млн рублей при начальной стоимости контракта 11,9 млн.