Мэрия Уфы сделала важное заявление по популярному автобусному маршруту

Ранее Mkset сообщал об изменении маршрута №39. С 1 февраля он начал курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях. Кроме того, из схемы маршрута были исключены остановки «ул. Юрия Гагарина» и «Супермаркет Матрица», которые располагаются на улице Баязита Бикбая.