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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Власти объявили об изменении маршрута движения №39 в Уфе

Мэрия Уфы сделала важное заявление по популярному автобусному маршруту

28 августа 2023, 12:13
Фото: 1MI

Власти объявили об изменении маршрута движения №39 в Уфе

Администрация Уфы просит жителей города проголосовать за или против изменения схемы движения автобусного маршрута №39.

Планируется перенаправить автобус по улице Комсомольской, обойдя проспект Октября от остановки «Шафиева» до «Аграрного университета». Эта мера будет способствовать более удобному перемещению горожан по данной улице и сэкономит время пассажиров.

Власти решили спросить мнения жителей — голосование проходит на официальном сайте мэрии Уфы.

Ранее Mkset сообщал об изменении маршрута №39. С 1 февраля он начал курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях. Кроме того, из схемы маршрута были исключены остановки «ул. Юрия Гагарина» и «Супермаркет Матрица», которые располагаются на улице Баязита Бикбая.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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