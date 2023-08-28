Мэрия Уфы сделала важное заявление по популярному автобусному маршруту

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Планируется перенаправить автобус по улице Комсомольской, обойдя проспект Октября от остановки «Шафиева» до «Аграрного университета». Эта мера будет способствовать более удобному перемещению горожан по данной улице и сэкономит время пассажиров.
Власти решили спросить мнения жителей — голосование проходит на официальном сайте мэрии Уфы.
Ранее Mkset сообщал об изменении маршрута №39. С 1 февраля он начал курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях. Кроме того, из схемы маршрута были исключены остановки «ул. Юрия Гагарина» и «Супермаркет Матрица», которые располагаются на улице Баязита Бикбая.