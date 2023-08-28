Иван Сухарев проводит рабочие поездки по населенным пунктам Башкирии

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Рабочие поездки неизменно включали в себя обсуждения с руководством муниципалитетов текущей обстановки и актуальных проблем, направления социально-экономического развития. Кроме того, Иван Сухарев совместно с активом ЛДПР общался с местными жителями. В рамках обсуждения местных проблем всем обратившимся гражданам были даны разъяснения по возникшим вопросам, а также вручены бланки обращений на имя депутатов Госдумы Леонида Слуцкого и Ивана Сухарева.
— Мы внимательно изучим каждое и сделать все возможное, что от нас зависит, чтобы помочь, — комментирует депутат.
Какие проблемы волнуют граждан? Так, например, в Стерлитамаке местная жительница пожаловалась на то, что с ее дочери, больной ДЦП, сняли статус инвалидности. Другой житель Стерлитамаке третий год не может добиться возбуждения уголовного дела по поводу нанесения ему телесных повреждений. В Кугарчиноском районе — недостаток транспортного сообщения, проблемы с получением квалифицированной медицинской помощи, а также дефицит рабочих мест. В селе Новонадеждино Благовещенского района один из местных жителей пожаловался на отсутствие капремонта в своем доме, а супружеская пара, воспитывающая шестерых детей, попросила разобраться, почему им отказали в сертификате на газификацию. Жители Баймака подчеркивают необходимость ремонта дорог, кроме того большинство магазинов и аптек города расположены в центре, а это неудобно для горожан, проживающих вдали от центра. В Белорецком районе жители отметили в числе насущных проблем бездействие правоохранительных органов и судебных приставов, проблемы с получением жизненно-важных лекарственных препаратов, а также необходимость в улучшении жилищных условий. Все поступающие вопросы Иван Сухарев взял под личный контроль.
Как правило, параллельно с приемом граждан партия организовывала локальные праздники двора, на котором юных горожан развлекали активисты партии подвижными играми и конкурсами, причем каждый ребенок получил в подарок от ЛДПР — школьно-письменные принадлежности к наступающему учебному году.
В рамках этих встреч Иван Сухарев объездил половину республики, в том числе Салават, Стерлитамак, Сибай и Кумертау.
Отметим, что на встречах с местными жителями они с теплом вспоминали об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, его заслугах и помощи, которую он оказывал обратившимся к нему гражданам.
— Проводя такие встречи и общаясь с людьми, мы продолжаем дело Владимира Вольфовича и стараемся сделать все возможное, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше, — подчеркивает Иван Сухарев.
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