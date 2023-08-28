Иван Сухарев проводит рабочие поездки по населенным пунктам Башкирии

Какие проблемы волнуют граждан? Так, например, в Стерлитамаке местная жительница пожаловалась на то, что с ее дочери, больной ДЦП, сняли статус инвалидности. Другой житель Стерлитамаке третий год не может добиться возбуждения уголовного дела по поводу нанесения ему телесных повреждений. В Кугарчиноском районе — недостаток транспортного сообщения, проблемы с получением квалифицированной медицинской помощи, а также дефицит рабочих мест. В селе Новонадеждино Благовещенского района один из местных жителей пожаловался на отсутствие капремонта в своем доме, а супружеская пара, воспитывающая шестерых детей, попросила разобраться, почему им отказали в сертификате на газификацию. Жители Баймака подчеркивают необходимость ремонта дорог, кроме того большинство магазинов и аптек города расположены в центре, а это неудобно для горожан, проживающих вдали от центра. В Белорецком районе жители отметили в числе насущных проблем бездействие правоохранительных органов и судебных приставов, проблемы с получением жизненно-важных лекарственных препаратов, а также необходимость в улучшении жилищных условий. Все поступающие вопросы Иван Сухарев взял под личный контроль.