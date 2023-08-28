mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Хабиров анонсировал облавы на нелегальный алкоголь в Башкирии

Хабиров анонсировал облавы на нелегальный алкоголь в Башкирии

28 августа 2023, 08:09
Фото: 1MI
Об этом было объявлена в ходе оперативного совещания сегодня, 28 августа.

Сегодня, 28 августа, глава Башкирии в ходе оперативного совещания в ЦУРе анонсировал облавы на точки продажи нелегального алкоголя. Известно о создании рабочий группы, однако информацию о том, в каких районах пройдут рейды глава республики просил не озвучивать.

— Мы договорились с правоохранителями, мы неожиданно устроим самые настоящие облавы в этих местах. Эта работа требует постоянного напряжения усилий, потому что как только мы сбавляем обороты — продавцы залазят. Этот бизнес прибыльный, видимо. Надо уничтожать это все, — Радий Хабиров.

Напомним, что в июне этого года произошли массовые отравления россиян алкогольным напитком «Мистер Сидр». За первые дни в регионах погибло более 30 человек и почти 100 человек пострадали.

В Башкирии суммарно было изъято свыше 13 тысяч литров алкогольного напитка «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен смертельно опасный спирт — метанол. Как отметила Анна Казак, в Башкирии случаев отравления напитком в республике допущено не было.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Кошмарят весь город: как главный проспект Уфы стал пристанищем алкашей и бездомных
Сегодня, 06:09
Увидели индикатор: пилот вылетавшего из Уфы самолета сделал заявление и прервал взлет
Сегодня, 07:12
Жара вернется в Башкирию: названа дата
Сегодня, 04:00
Центр мигрантов в Уфе, который просили перенести за город, может остаться без здания
Сегодня, 08:48
Видео. В Уфе очевидцы сообщили о пожаре около кинотеатра «Искра»
Сегодня, 07:53