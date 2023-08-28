Хабиров анонсировал облавы на нелегальный алкоголь в Башкирии

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:12
Сегодня, 28 августа, глава Башкирии в ходе оперативного совещания в ЦУРе анонсировал облавы на точки продажи нелегального алкоголя. Известно о создании рабочий группы, однако информацию о том, в каких районах пройдут рейды глава республики просил не озвучивать.
— Мы договорились с правоохранителями, мы неожиданно устроим самые настоящие облавы в этих местах. Эта работа требует постоянного напряжения усилий, потому что как только мы сбавляем обороты — продавцы залазят. Этот бизнес прибыльный, видимо. Надо уничтожать это все, — Радий Хабиров.
Напомним, что в июне этого года произошли массовые отравления россиян алкогольным напитком «Мистер Сидр». За первые дни в регионах погибло более 30 человек и почти 100 человек пострадали.
В Башкирии суммарно было изъято свыше 13 тысяч литров алкогольного напитка «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен смертельно опасный спирт — метанол. Как отметила Анна Казак, в Башкирии случаев отравления напитком в республике допущено не было.