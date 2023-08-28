Форум БРИКС в Москве открыл лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Эта тема стала главной на пленарной сессии «Облачный человек. Технологии как новая суперсила?». Ее обсудили спикеры из Индии и Филиппин, а также ведущие российские специалисты в области VR, AR и нейросетей. Участниками форума стали гости из 30 государств, пишет ridus.ru.
Ключевой вопрос, на который спикеры давали ответы, заключался в том, как сделать современные блага цивилизации доступными для людей из разных уголков планеты. Лауреат Нобелевской премии мира, банкир, профессор экономики из Бангладеш (Индия) Мухаммад Юнус уверен, что искусственный интеллект способен оказать человечеству значительную помощь в борьбе с бедностью.
Мухаммад Юнус считает, что в будущем финансовые услуги должны быть доступны более широкому кругу людей, тогда как сейчас банки решают, кому выдавать кредиты, а кому нет.
«Мы должны спроектировать финансовую систему таким образом, чтобы все люди могли получить услуги, которые им нужны», — сказал он.
Ученый также призвал не забывать, что технологии — это инструмент без собственного разума, потому самостоятельно они не изменят мир к лучшему. Правильное использование технологий является задачей человека.
Отмечается, что на второй день форума центральной темой станет экономика. Представитель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель комитета по новой нацполитике сотрудничества Министерства сотрудничества Индии Суреш Прабху и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский обсудят, как цифровая революция меняет экономику и города.