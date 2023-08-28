Форум БРИКС в Москве открыл лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус

Эта тема стала главной на пленарной сессии «Облачный человек. Технологии как новая суперсила?». Ее обсудили спикеры из Индии и Филиппин, а также ведущие российские специалисты в области VR, AR и нейросетей. Участниками форума стали гости из 30 государств, пишет ridus.ru.