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Эксперт рассказал о грозящих курящим людям видах рака

28 августа 2023, 10:46
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения Александр Умнов рассказал о развивающихся в результате курения заболеваниях.

В интервью NEWS.ru хирург отметил, что в сигаретах и никотиносодержащих продуктах содержатся вещества, нарушающие работу иммунной системы и разрушающие ДНК. В результате идёт накопление патогенных клеток, что вызывает рак гортани, почек, шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, острый миелоидный лейкоз.

В свою очередь, онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова заявила, что важно не забывать о профилактике онкозаболеваний. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек, сбалансировать рацион, ежедневно заниматься физкультурой.

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