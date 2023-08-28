Эксперт рассказал о грозящих курящим людям видах рака

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В интервью NEWS.ru хирург отметил, что в сигаретах и никотиносодержащих продуктах содержатся вещества, нарушающие работу иммунной системы и разрушающие ДНК. В результате идёт накопление патогенных клеток, что вызывает рак гортани, почек, шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, острый миелоидный лейкоз.
В свою очередь, онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова заявила, что важно не забывать о профилактике онкозаболеваний. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек, сбалансировать рацион, ежедневно заниматься физкультурой.