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В Башкирии подросток обрызгал автомобиль ДПС из огнетушителя

Дорога ярости: подросток-мотоциклист напал с огнетушителем на машину ДПС в Башкирии

28 августа 2023, 18:19
Фото: 1MI

В Башкирии подросток обрызгал автомобиль ДПС из огнетушителя

С необычным поведением молодого человека пришлось столкнуться сотрудникам ГИБДД Башкирии, приехавшим на сход несовершеннолетних мотоциклистов, сообщает ИА Башинформ.

Сообщается, что необычный инцидент произошел в минувшие выходные в Иглино, где на сход собрались несовершеннолетние фанаты мотоспорта. К месту проведения встречи, куда, судя по кадрам видеозаписи, уже успели приехать подростки на своих мотоциклах, был направлен автомобиль сотрудников ДПС.

Однако, заметив инспекторов, подростки попытались скрыться и начали разъезжаться в разные стороны. Примерно в это же время один из участников встречи достал огнетушитель и обрызгал пеной автомобиль ГИБДД. Его личность сейчас устанавливают полицейские. Предположительно, административное наказание за хулиганство подростка понесут его родители.

Отдельно стоит отметить, что некоторые из участников схода в честь встречи с единомышленниками решили облачиться в праздничные костюмы. Так, один из подростков на видео соорудил себе подобие шлема из арбуза, дополнительно украсив его тонкими соломинками. Подросток, забрызгавший автомобиль ГИБДД, несмотря на свою отчаянную выходку, в плане выбора аксессуаров оказался скромнее — его лицо скрывала кислотно-зеленая балаклава.

#Общество#Видео#ГИБДД#Погоня ГИБДД#Дороги#Новости Башкирии#Подростки#Азамат Нухов#Происшествие
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