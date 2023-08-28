Дорога ярости: подросток-мотоциклист напал с огнетушителем на машину ДПС в Башкирии

Отдельно стоит отметить, что некоторые из участников схода в честь встречи с единомышленниками решили облачиться в праздничные костюмы. Так, один из подростков на видео соорудил себе подобие шлема из арбуза, дополнительно украсив его тонкими соломинками. Подросток, забрызгавший автомобиль ГИБДД, несмотря на свою отчаянную выходку, в плане выбора аксессуаров оказался скромнее — его лицо скрывала кислотно-зеленая балаклава.