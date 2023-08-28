Дорога ярости: подросток-мотоциклист напал с огнетушителем на машину ДПС в Башкирии

Posted 28 августа 2023, 18:19
Published 28 августа 2023, 18:19
Modified 28 августа 2023, 18:21
Updated 28 августа 2023, 18:21
Сообщается, что необычный инцидент произошел в минувшие выходные в Иглино, где на сход собрались несовершеннолетние фанаты мотоспорта. К месту проведения встречи, куда, судя по кадрам видеозаписи, уже успели приехать подростки на своих мотоциклах, был направлен автомобиль сотрудников ДПС.
Однако, заметив инспекторов, подростки попытались скрыться и начали разъезжаться в разные стороны. Примерно в это же время один из участников встречи достал огнетушитель и обрызгал пеной автомобиль ГИБДД. Его личность сейчас устанавливают полицейские. Предположительно, административное наказание за хулиганство подростка понесут его родители.
Отдельно стоит отметить, что некоторые из участников схода в честь встречи с единомышленниками решили облачиться в праздничные костюмы. Так, один из подростков на видео соорудил себе подобие шлема из арбуза, дополнительно украсив его тонкими соломинками. Подросток, забрызгавший автомобиль ГИБДД, несмотря на свою отчаянную выходку, в плане выбора аксессуаров оказался скромнее — его лицо скрывала кислотно-зеленая балаклава.