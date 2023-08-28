Десятки литров опасной жидкости нашли на обычной остановке в Уфе

Так, факт продажи суррогатного алкоголя в киоске на остановке «Улица Ивана Франко» выявили активисты народного фронта вместе с сотрудниками МВД Башкирии. В ходе проверки удалось выяснить, что в вечернее время в киоске продавали спиртосодержащую жидкость неизвестного происхождения. За 100 рублей покупателям предлагалась бутылка суррогата объёмом 0,5 литра.