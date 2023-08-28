Десятки литров опасной жидкости нашли на обычной остановке в Уфе

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Так, факт продажи суррогатного алкоголя в киоске на остановке «Улица Ивана Франко» выявили активисты народного фронта вместе с сотрудниками МВД Башкирии. В ходе проверки удалось выяснить, что в вечернее время в киоске продавали спиртосодержащую жидкость неизвестного происхождения. За 100 рублей покупателям предлагалась бутылка суррогата объёмом 0,5 литра.
Всего при обыске торговой точки было обнаружено 70 литров суррогата, который хранился в пятилитровых бутылях, а далее разливался по маленьким ёмкостям. Помимо суррогатного алкоголя в киоске также нашли контрафактные сигареты — 80 пачек.
По словам активистов, суррогатный алкоголь пользовался спросом среди местных жителей, которые сразу после покупки распивали его прямо на остановке, а позднее нередко затевали драки.
В настоящий момент весь имевшийся в торговой точке суррогатный алкоголь был изъят правоохранителями. По данному факту составлен протокол — ведутся следственные действия.
Отметим, что ранее о проведении рейдов, направленных на пресечение нелегальной продажи алкоголя, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, работа по устранению точек продажи суррогата требует «постоянного напряжения усилий», в связи с чем была создана рабочая группа.