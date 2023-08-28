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В Башкирии изъяли свыше 70 литров суррогатного алкоголя

Десятки литров опасной жидкости нашли на обычной остановке в Уфе

28 августа 2023, 13:50
Фото: 1MI

В Башкирии изъяли свыше 70 литров суррогатного алкоголя

Свыше 70 литров жидкости неустановленного происхождения нашли и изъяли в киоске на остановке, сообщает телеканал UTV со ссылкой на «Народный фронт».

Так, факт продажи суррогатного алкоголя в киоске на остановке «Улица Ивана Франко» выявили активисты народного фронта вместе с сотрудниками МВД Башкирии. В ходе проверки удалось выяснить, что в вечернее время в киоске продавали спиртосодержащую жидкость неизвестного происхождения. За 100 рублей покупателям предлагалась бутылка суррогата объёмом 0,5 литра.

Всего при обыске торговой точки было обнаружено 70 литров суррогата, который хранился в пятилитровых бутылях, а далее разливался по маленьким ёмкостям. Помимо суррогатного алкоголя в киоске также нашли контрафактные сигареты — 80 пачек.

По словам активистов, суррогатный алкоголь пользовался спросом среди местных жителей, которые сразу после покупки распивали его прямо на остановке, а позднее нередко затевали драки.

В настоящий момент весь имевшийся в торговой точке суррогатный алкоголь был изъят правоохранителями. По данному факту составлен протокол — ведутся следственные действия.

Отметим, что ранее о проведении рейдов, направленных на пресечение нелегальной продажи алкоголя, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, работа по устранению точек продажи суррогата требует «постоянного напряжения усилий», в связи с чем была создана рабочая группа.

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#Общество#Происшествия#Город#Алкоголь#Розничная продажа алкоголя#Азамат Нухов#Алкогольные напитки#Отправление алкоголем
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