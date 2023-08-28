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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Уфимец показал пыль и грязь в детсаду №54 в Уфе

Черная рука: уфимец показал творящийся ужас в обычном детсаду

28 августа 2023, 07:54
Фото: 1MI

Уфимец показал пыль и грязь в детсаду №54 в Уфе

Отец одного из детей остался в ужасе от увиденного — он заснял все на видео.

В соцсетях появилось видео, на котором один из родителей показывает грязь и пыль в детском саду №54 в Уфе.

— Пух лежит тут у нас, вот так вот наши дети здесь сами живут, с прекрасными воспитателями, нянечками и уборщицами, — комментирует ситуацию очевидец.

В самом детсаду Mkset сообщили, что они «все вопросы уже решили с Роспотребнадзором и прокуратурой».

Ранее мы писали о просьбе родителей благоустроить детский сад №84. Житель Уфы Иван С. рассказал в комментариях на странице главы республики Радия Хабирова как в садике периодически собирают деньги на те или иные нужды. В очередной раз, когда проводились сборы на нужды к родителям обратились с просьбой помочь в обустройстве веранды.

#Общество#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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