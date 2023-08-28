Черная рука: уфимец показал творящийся ужас в обычном детсаду

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В соцсетях появилось видео, на котором один из родителей показывает грязь и пыль в детском саду №54 в Уфе.
— Пух лежит тут у нас, вот так вот наши дети здесь сами живут, с прекрасными воспитателями, нянечками и уборщицами, — комментирует ситуацию очевидец.
В самом детсаду Mkset сообщили, что они «все вопросы уже решили с Роспотребнадзором и прокуратурой».
Ранее мы писали о просьбе родителей благоустроить детский сад №84. Житель Уфы Иван С. рассказал в комментариях на странице главы республики Радия Хабирова как в садике периодически собирают деньги на те или иные нужды. В очередной раз, когда проводились сборы на нужды к родителям обратились с просьбой помочь в обустройстве веранды.