Черная рука: уфимец показал творящийся ужас в обычном детсаду

Ранее мы писали о просьбе родителей благоустроить детский сад №84. Житель Уфы Иван С. рассказал в комментариях на странице главы республики Радия Хабирова как в садике периодически собирают деньги на те или иные нужды. В очередной раз, когда проводились сборы на нужды к родителям обратились с просьбой помочь в обустройстве веранды.