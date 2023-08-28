Буцаев: Новые IT-решения помогут внедрить расширенную ответственность производителей

Глава проекта ЭТП Российского экологического оператора Заур Абдурахимов отметил, что РЭО важно обеспечить максимальное удобство и оперативность процесса проведения сделок на исполнении лотов в отношении РЭО для пользователей. По этой причине в компании разработали инструменты, которые на первом этапе внедрения механизма окажут поддержку участникам отрасли обращения с отходами. Прежде всего, функционал будет нужен производителям и импортерам товаров — на сегодняшний день их доля от всех зарегистрированных на ЭТП компаний приходится третья часть, или 34 процента.