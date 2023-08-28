Буцаев: Новые IT-решения помогут внедрить расширенную ответственность производителей

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Издание Transsibinfo пишет, что новые правила РОП начнут действовать со следующего года. В новом разделе электронной торговой площадки пользователи смогут использовать инструменты, которые окажут помощь на первых этапах внедрения механизма РОП:
калькулятор для расчета экологического сбора, поиск контрагентов для исполнения нормативов расширенной ответственности производителей. Также экспертов сферы обращения с отходами проводят консультации пользователей в режиме онлайн.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что для сферы обращения с отходами текущий год является знаковым. Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд важных законов, в том числе одну из самых сложных инициатив по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителей. Буцаев добавил, что новые ИТ-решения, направленные на помощь участникам отрасли обращения с отходами в рамках внедрения в реальную практику расширенной ответственности производителей, сейчас нужны и будут пользоваться спросом.
Консультации пользователей электронной торговой площадки будут проводить также специалисты Российского экологического оператора, участвовавшие в совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей.
Глава проекта ЭТП Российского экологического оператора Заур Абдурахимов отметил, что РЭО важно обеспечить максимальное удобство и оперативность процесса проведения сделок на исполнении лотов в отношении РЭО для пользователей. По этой причине в компании разработали инструменты, которые на первом этапе внедрения механизма окажут поддержку участникам отрасли обращения с отходами. Прежде всего, функционал будет нужен производителям и импортерам товаров — на сегодняшний день их доля от всех зарегистрированных на ЭТП компаний приходится третья часть, или 34 процента.
ППК «РЭО» запустила электронную торговую площадку осенью прошлого года. На ней проводятся сделки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов и сырья. Пользователи цифровой платформы могут покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов по РОП. Инструмент способствует формированию на территории государства экономики замкнутого цикла.