Безалкогольный All Inclusive в Турции: новое предложение от российских туроператоров

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
В ассортименте нескольких российских туроператоров уже есть отели с такой услугой в этом году. Такие предложения появились в ответ на спрос со стороны туристов. Турецкие отели также готовы работать в этом формате, если будет достаточный спрос, пишет RT.
Например, компания ANEX уже имеет в своем ассортименте семь отелей, предлагающих безалкогольное «всё включено». Компания Pegas Touristik также заявила о наличии двух отелей с подобной услугой.