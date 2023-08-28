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Published Сегодня, 18:45

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Updated Сегодня, 18:47

Безалкогольный All Inclusive в Турции: новое предложение от российских туроператоров

28 августа 2023, 18:45
Некоторые российские компании, предоставляющие туристические услуги, внедрили новый формат путешествий в Турцию с безалкогольной системой «всё включено». Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В ассортименте нескольких российских туроператоров уже есть отели с такой услугой в этом году. Такие предложения появились в ответ на спрос со стороны туристов. Турецкие отели также готовы работать в этом формате, если будет достаточный спрос, пишет RT.

Например, компания ANEX уже имеет в своем ассортименте семь отелей, предлагающих безалкогольное «всё включено». Компания Pegas Touristik также заявила о наличии двух отелей с подобной услугой.

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