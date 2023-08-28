Кошмарят весь город: как главный проспект Уфы стал пристанищем алкашей и бездомных

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Мало кто из уфимцев знает, что в нескольких метрах от универмага «Уфа» есть фонтан со скульптурой изящной девушки. Когда-то он украшал территорию перед зданием Уфимской детской филармонии. Но сегодня про фонтан как будто забыли — здесь часто можно увидеть маргиналов и молодежь, а после их посиделок зона фонтана превращается в мусорку.
Стоит отойти на 15-20 метров от универмага «Уфа», оказываешься в темноте и запустении. В полумраке сложно заметить бронзовую фигурку девушки, охватившей голову руками. Это забытая всеми скульптура Русалки. Постамент символизирует утёс над водной гладью — Русалка возвышалась над фонтаном, от которого осталась лишь гранитная площадка.
В 1972 году был построен Дворец культуры и УЗЭМИК, в народе получивший название «РТИ» — по названию завода резинотехнических изделий. Построенный в стиле советского модернизма, дворец культуры был награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР. В 2013 году здание передали Уфимской детской филармонии, работающей по сей день.
Сквер с комплексом из скульптуры «Русалка» и фонтана появился спустя пару лет после строительства Дворца культуры, в 1974 году. Однако сколько лет не работает фонтан — неизвестно. Мало что знают об истории места и в администрации самой детской филармонии.
Сейчас фонтан находится в убитом состоянии. Гранитные плиты разрушаются, зарастают мхом. Трава прорастает в швах между плитами. Вся площадь завалена мусором и листьями. А стенки чаши исписаны граффити и неприличными фразами. Снаружи стена осыпается, обклеена объявлениями и измазана краской.
Вызывает отторжение и состояние окружающего пространства — нет ни скамеек, ни фонарей. Посетителями этого места являются только маргиналы, которые собираются у чаши, распивая алкогольные напитки, громко ругаясь и пугая прохожих. Они оставляют после себя битые бутылки, пластиковые стаканчики, обёртку от закусок. Убирать мусор здесь некому.
Выяснилось, что заброшенность этого небольшого сквера — в бесхозности места. Если здание Дворца культуры передали во владение детской филармонии и даже признали объектом культурного наследия, то примыкающую площадь не смогли приспособить к нынешним реалиям. В уфимской мэрии Mkset рассказали, что объект сейчас не эксплуатируется, а собственника определить не удалось. В кадастровом учёте нет данных ни о фонтане, ни о скульптуре, ни о ближайшем участке земли.
Впрочем, планы по благоустройству площади и фонтана были и раньше. В 2017 году план-проект реконструкции площади перед Уфимской детской филармонией составил Центр городского дизайна. В 2018 году тогда замначальника управления архитектуры Уфы Ришат Шакирьянов заявлял, что сквер реконструируют в рамках проекта «Пешком по центру». С тех пор ситуация стала только хуже.
Известно, что теперь территорией распоряжается министерство земельного имущества Башкирии. С этим не согласно руководство Уфы — мэрия через суд добивается признания фонтана и скульптуры Русалки муниципальным объектом. По мнению чиновников, это позволит упорядочить принадлежность комплекса, начать его благоустройство и обслуживание.