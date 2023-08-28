Кошмарят весь город: как главный проспект Уфы стал пристанищем алкашей и бездомных

Выяснилось, что заброшенность этого небольшого сквера — в бесхозности места. Если здание Дворца культуры передали во владение детской филармонии и даже признали объектом культурного наследия, то примыкающую площадь не смогли приспособить к нынешним реалиям. В уфимской мэрии Mkset рассказали, что объект сейчас не эксплуатируется, а собственника определить не удалось. В кадастровом учёте нет данных ни о фонтане, ни о скульптуре, ни о ближайшем участке земли.