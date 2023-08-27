В Уфе юный экстремал прыгнул с крыши многоэтажки на соседний дом

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Юного любителя острых ощущений заметили на улице Максима Рыльского, когда тот, находясь на вершине девятиэтажного дома, решил перебраться на соседнюю крышу, прыжком пересекая пропасть. Сообщается, что расстояние между домами составляет около метра.
После случившегося местные жители собирались поймать подростка, когда тот выйдет из подъезда, однако тому удалось убежать.
Похожая история произошла в июне. Тогда четверо подростков прыгали по крышам многоэтажек на улице Менделеева.