mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Уфе юный экстремал прыгнул с крыши многоэтажки на соседний дом

В Уфе юный экстремал прыгнул с крыши многоэтажки на соседний дом

27 августа 2023, 09:13
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Инцидент произошёл в Сипайлово. Момент экстремального прыжка запечатлел на видео один из очевидцев.
Сюжет
Дети

Юного любителя острых ощущений заметили на улице Максима Рыльского, когда тот, находясь на вершине девятиэтажного дома, решил перебраться на соседнюю крышу, прыжком пересекая пропасть. Сообщается, что расстояние между домами составляет около метра.

telegram-канал UTV
Видео: t.me/ufa_rb

После случившегося местные жители собирались поймать подростка, когда тот выйдет из подъезда, однако тому удалось убежать.

Похожая история произошла в июне. Тогда четверо подростков прыгали по крышам многоэтажек на улице Менделеева.

#Видео#Дети#Новости Башкирии#Подросток#Анна Савельева#Многоэтажка
Подпишитесь
Гады, свадьба и дичь: показываем, что творится на самом большом фестивале еды в Уфе
Сегодня, 02:00
Двухстороннее движение с сентября введут по одной из улиц Уфы
Сегодня, 05:35
Дохлая кошка и гнилье вокруг: как путь к электричке в центре Уфы стал фильмом ужасов
Сегодня, 04:00
«Местная достопримечательность»: что происходит на улице Российской в Уфе
Сегодня, 06:28
В Уфе благоустроят новый сквер
Сегодня, 08:04