В Уфе будет введён почётный караул

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
27 августа на Советской площади в Уфе состоялось торжественное мероприятие, приуроченое ко дню рождения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а также героя нашей страны Минигали Шаймуратова. В ходе данного события Радий Хабиров сообщил о неожиданном нововведении.
Отныне каждую субботу подле памятника генералу Шаймуратову будут нести вахту часовые почётного караула.
Распоряжение действует с сегодняшнего дня, следственно, уже в следующие выходные почётные кадеты выйдут на площадь.
В летний период часовые будут находиться на площади с 19:00 до 21:00, в зимний — с 12:00 до 13:30.