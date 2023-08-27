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Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

В Уфе будет введён почётный караул

В Уфе будет введён почётный караул

27 августа 2023, 18:13
Фото: t.me/ufa_rb
О новой традиции заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

27 августа на Советской площади в Уфе состоялось торжественное мероприятие, приуроченое ко дню рождения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а также героя нашей страны Минигали Шаймуратова. В ходе данного события Радий Хабиров сообщил о неожиданном нововведении.

Отныне каждую субботу подле памятника генералу Шаймуратову будут нести вахту часовые почётного караула.

Распоряжение действует с сегодняшнего дня, следственно, уже в следующие выходные почётные кадеты выйдут на площадь.

В летний период часовые будут находиться на площади с 19:00 до 21:00, в зимний — с 12:00 до 13:30.

#Башкирия#Памятник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Генерал Шаймуратов#112-я Башкирская кавалерийская дивизия#Почётный караул
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